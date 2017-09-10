بالفيديو.. أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول 5-0 بالدوري الإسباني

متابعات: قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الإسباني لفوز كاسح على نظيره إسبانيول 5-0، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، حيث استطاع تسجيل 3 أهداف هاتريك خلال المباراة. نجح النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي فى تسجيل 3 أهداف "هاتريك" لصالح الفريق ا

متابعات:



قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الإسباني لفوز كاسح على نظيره إسبانيول 5-0، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، حيث استطاع تسجيل 3 أهداف هاتريك خلال المباراة.

نجح النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي فى تسجيل 3 أهداف “هاتريك” لصالح الفريق الكتالونى فى الدقائق 27 و35 و67 من زمن المباراة على الترتيب.



سجل ميسي الثلاثية الثالثة له فى مرمى إسبانيول ليتساوى مع فالنسيا كأكثر الفرق قبولاً للهاتريك من الأرجنتيني، كما رفع ميسي رصيده من الأهداف في مرمى إسبانيول إلى 20 هدفًا، ليصبح سادس أكثر فريق قبولاً للأهداف، حيث يحتل إشبيلية الصدارة برصيد 29 هدفًا تلقتها شباك الفريق الأندلسي من اللاعب.



شاهد هدف ميسي الثالث في مرمي إسبانيول بالدوري الإسباني

