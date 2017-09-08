بالفيديو… أهداف مباراة الداخلية وبتروجيت في الدورى المصري

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تعادل فريق الداخلية مع بتروجت بهدف لمثله، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد الفريق الشرطى فى العباسية فى الجولة الأولى لبطولة الدورى، وبذلك يحصل كل فريق أول نقطة له فى الموسم الجديد.
وسجل الداخلية عن طريق أحمد سمير فرج من ضربة جزاء فى الدقيقة 53، واعترض لاعبو بتروجت بسبب “لمس” أحمد سمير فرج الكرة مرتين، وطالبوا بعدم احتساب الكرة هدفاً لكن الحكم لم يستجب لهم واحتسب الكرة هدفا.
بعد هدف الداخلية بخمسة دقائق وتحديداً فى الدقيقة 58 تعادل بتروجت من هدف عن طريق “النيران الصديقة”، بعدما سجل جهاد جنيدى لاعب الداخلية هدفاً بالخطأ فى مرماه. وحاول الفريقان التسجيل لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.