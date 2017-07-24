بالفيديو .. أهداف فوز مانشستر يونايتد على ريال مدريد

المال – خاص فاز مانشستر يونايتد الإنجليزى على نظيره ريال مدريد الإسبانى بركلات الجزاء الترجيحية (2-1) بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل (1-1)، مساء أمس، ضمن منافسات كأس الأبطال الودية المقامة في أمريكا. وكان مانشستر يونايتد البادئ بالتسجيل عن طريق…

المال – خاص

فاز مانشستر يونايتد الإنجليزى على نظيره ريال مدريد الإسبانى بركلات الجزاء الترجيحية (2-1) بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل (1-1)، مساء أمس، ضمن منافسات كأس الأبطال الودية المقامة في أمريكا.

وكان مانشستر يونايتد البادئ بالتسجيل عن طريق خيسى لينجارد فى الدقيقة 46 من زمن المباراة بعد مجهود رائع من الفرنسى مارسيال، الذى راوغ أكثر من لاعب قبل يسددها لينجارد فى المرمى.

وفى الشوط الثانى نجح البرازيلى كاسيميرو فى تسجيل هدف التعادل لريال مدريد عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 69 بعد عرقلة ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر للفريق الملكى من المدافع السويدى لليونايتد فيكتور ليندلوف، لتنتهى المباراة بالتعادل 1 – 1 ويحتكم الفريقان لركلات الجزاء التى فاز بها مانشستر يونايتد بنتيجة 2 – 1.