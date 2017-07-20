بالفيديو .. أهداف فوز باريس سان جيرمان على روما

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره روما الإيطالي 5-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما بالكأس الدولية للأبطال.

تقدم البرازيلي ماركوس كوريا للفريق الفرنسي في الدقيقة 36، ولكن النيجيري صادق عمر تعادل لروما في الدقيقة 61، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، والتي فاز بها باريس سان جيرمان.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 3، في صدارة جدول ترتيب مجموعة أمريكا الشمالية بالكأس الدولية للأبطال، بينما يقبع روما في المركز الأخير بدون رصيد.

وشهدت المباراة مشاركة البرازيلي داني الفيش، في أولى مبارياته مع فريق العاصمة الفرنسية، بعدما تم التعاقد معه قادماً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 14 مليون يورو.