رياضة

بالفيديو .. أهداف تعادل الهلال السعودي والنفط العراقي

المال – خاص تعادل فريق الهلال السعودي مع النفط العراقي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن البطولة العربية للأندية.شاهد أهداف اللقاء: