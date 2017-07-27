بالفيديو .. أهداف تعادل الهلال السعودي والنفط العراقي

رياضة بالفيديو .. أهداف تعادل الهلال السعودي والنفط العراقيالمال – خاص تعادل فريق الهلال السعودي مع النفط العراقي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن البطولة العربية للأندية.شاهد أهداف اللقاء: 27 يوليو، 2017 27 يوليو، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر المال – خاص تعادل فريق الهلال السعودي مع النفط العراقي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن البطولة العربية للأندية.شاهد أهداف اللقاء: شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر