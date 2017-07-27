رياضة

بالفيديو .. أهداف تعادل الهلال السعودي والنفط العراقي

المال – خاص تعادل فريق الهلال السعودي مع النفط العراقي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن البطولة العربية للأندية.شاهد أهداف اللقاء: 
27 يوليو، 2017 27 يوليو، 2017

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المال – خاص 

تعادل فريق الهلال السعودي مع النفط العراقي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن البطولة العربية للأندية.

شاهد أهداف اللقاء: 

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