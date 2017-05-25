بالفيديو.. أهالي عزبة خير الله يقطعون الطريق بسبب إزالة بيوتهم

تظاهر، مساء أمس، العشرات من أهالي عزبة خير الله على الطريق الدائري وعطلوا حركة السير فيه لمدة 45 دقيقة بالمنطقة الواقعة قبل نزلة المعادي.

تصدى للمظاهرة مجموعة من المواطنين المعطلين بسياراتهم على الطريق الدائري، وذلك بالحديث المباشر مع القائمين بالمظاهرة حتى يتم فتح الطريق وعودة السير فيه لطبيعته.

يذكر أن التظاهرة وقطع الطريق الدائري من قبل أهالي عزبة خير الله كانا بسبب قرار الإزالة لمنازل العزبة بحجة أنهم غير مالكين للأراضي التي بنوا عليها منازلهم منذ عشرات السنين.

كل تفاصيل التظاهرة وآراء المشاركين فيها من أهالي عزبة خير الله في الفيديو التالي.