بالفيديو.. أشرف عبد الباقي: لمست ردود الجمهور عن عائلة زيزو من السوشيال ميديا

أحمد حمديقال النجم أشرف عبد الباقي، إن مسلسل عائلة زيزو الذي قدمه مؤخرا على شاشة دي إم سي، حقق رد فعل جيدا مع الجمهور ووهو ما وصل إليه عبر السوشيال ميديا، حيث لمس رد فعل الناس مع عرض كل حلقة من المسلسل، وتلقى كثيرا من التعليقات.وأضاف أنه حينما كان يقدم مسرح مصر كانت تصله تعليقات جيدة على بعض ال



أحمد حمدي

قال النجم أشرف عبد الباقي، إن مسلسل عائلة زيزو الذي قدمه مؤخرا على شاشة دي إم سي، حقق رد فعل جيدا مع الجمهور ووهو ما وصل إليه عبر السوشيال ميديا، حيث لمس رد فعل الناس مع عرض كل حلقة من المسلسل، وتلقى كثيرا من التعليقات.

وأضاف أنه حينما كان يقدم مسرح مصر كانت تصله تعليقات جيدة على بعض المسرحيات وأخرى تحتوي على انتقادات، مشيرا إلى أن “عائلة زيزو” ناقش مشاكل المجتمع المصري والعائلة المصرية وابتعد عن دراما القتل والعنف والمخدرات.

وأشار إلى أن ثلاثية نجيب محفوظ والسكرية وبين القصرين ناقشت مشاكل العائلة المصرية في ذلك الوقت- فترة الثلاثينيات – أما “عائلة زيزو” فحرص علي مناقشة علاقة الآباء بأبنائهم في 2017.

من ناحية أخرى، علق أشرف عبد الباقي على توقيع مذكرة تفاهم القنوات المصرية مؤخرا بتقليص ميزانية المسلسلات بدرجة كبيرة، قائلا إن ذلك أمر لا يهمه أبدا كفنان، لأنه لا يعرف بأي قيمة يباع المسلسل أو تكلفته الإنتاجية، وإنما يتفق مع المنتج منذ البداية على أجر معين دون الدخول في تفاصيل أخرى.