بالفيديو.. أسلحة وقضايا تموينية ومطلوبون فى حملة أمنية بالمحافظات

المال- خاصنشرت صفحة وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم السبت تقريرا مصورا عن الموقف الأمني، ونتائج الحملات المكبرة التى شنتها الوزارة خلال 15 يوما بجميع المحافظات.وأوضح التقرير أنه جرى ضبط مئات الأسلحة النارية والعناصر الخطرة، وعصابات للنصب والسرقة، بالإضافة لقضايا تموينية

المال- خاص



نشرت صفحة وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم السبت تقريرا مصورا عن الموقف الأمني، ونتائج الحملات المكبرة التى شنتها الوزارة خلال 15 يوما بجميع المحافظات.



وأوضح التقرير أنه جرى ضبط مئات الأسلحة النارية والعناصر الخطرة، وعصابات للنصب والسرقة، بالإضافة لقضايا تموينية متنوعة، في محافظات الإسكندرية وأسيوط والبحيرة والبحر الأحمر.



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