بالفيديو.. أروى: أغنيتي الجديدة تحكي علاقة الأبوة ولها أكثر من رسالة

أحمد حمديقالت النجمة أروى إن أغنيتها الجديدة وأقول أنساك التي طرحتها منذ فترة قصيرة مع بداية عام 2018، تهدف لتوصيل أكثر من رسالة معينة، مثل علاقة البنت بوالدها، أي علاقة الأبوّة.وأضافت، في تصريحات خاصة، للمال، أن لحظات الأب، سواء على قيد الحياة أو متوفى، هي البارزة في الكليب الجديد، خاصة

أحمد حمدي





قالت النجمة أروى إن أغنيتها الجديدة وأقول أنساك التي طرحتها منذ فترة قصيرة مع بداية عام 2018، تهدف لتوصيل أكثر من رسالة معينة، مثل علاقة البنت بوالدها، أي علاقة الأبوّة.

وأضافت، في تصريحات خاصة، للمال، أن لحظات الأب، سواء على قيد الحياة أو متوفى، هي البارزة في الكليب الجديد، خاصة في مقطع الأغنية “ولسه باقيلي كام ذكرى عليها بعيش”، وفيها لحظات مؤثرة كثيرًا.

وتابعت أن هناك كثيرين يفسرون رسالة الكليب والأغنية الجديدة حسب حالتهم المزاجية، وذلك كان مقصودًا أن لا تكون رسالة الأغنية مباشرة وواضحة بشكل كبير، فهناك من ربطها بأمور كثيرة في الحياة.

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