بالفيديو .. أرسنال يثأر من بايرن ميونخ بمشاركة النني

المال – خاص حقق أرسنال الإنجليزي فوزا ثمينا بنتيجة 3/2 على بايرن ميونخ الألماني بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1/1 في الوقت الأصلي للمباراة اليوم الأربعاء ضمن بطولة كأس الأبطال الودية الدولية، على ملعب "شنغهاي" ، ضمن منافسات مجموعة الصين في هذه الدورة الودية.وتقدم بايرن حامل لقب الدوري ا

المال – خاص

حقق أرسنال الإنجليزي فوزا ثمينا بنتيجة 3/2 على بايرن ميونخ الألماني بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1/1 في الوقت الأصلي للمباراة اليوم الأربعاء ضمن بطولة كأس الأبطال الودية الدولية، على ملعب “شنغهاي” ، ضمن منافسات مجموعة الصين في هذه الدورة الودية.

وتقدم بايرن حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) على أرسنال (المدفعجية) بهدف نظيف جاء في وقت مبكر للغاية من المباراة، قبل أن ينتزع المدفعجية هدف التعادل في الوقت القاتل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء لصالح أرسنال.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن هدف التقدم لفريقه في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء، وانتزع أليكس إيوبي التعدل لأرسنال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة بهدف من ضربة رأس.

وفي ركلات الترجيح، سجل لبايرن كل من ماتس هوملز وكينجسلي كومان، وأهدر ديفيد ألابا الركلة الأولى التي تصدى لها الحارس، وريناتو سانشيز الركلة الرابعة التي ارتدت من العارضة، وخوان بيرنات الركلة الخامسة التي تصدى لها الحارس.

وسجل لأرسنال كل من آرون رامسي ومونريال إيراسو وأليكس إيوبي، وأهدر محمد النني الركلة الثانية التي تصدى لها الحارس.