بالفيديو.. أخطر 10 أهداف للفرعون المصري محمد صلاح

متابعات : 1 - عندما أخرس صلاح الإسرائيليين رغم عدم وجود الكثير من الفنيات في هذا الهدف إلا أنه الأقرب لقلوب الجماهير المصرية باعتباره الهدف الذي "أخرس الجمهور الإسرائيلي". كان صلاح لايزال لاعبا في صفوف بازل السويسري، وشارك مع فريقه في مواجهة أمام مكابى تل أبيب الإسرائيلي في إياب

متابعات :

1 – عندما أخرس صلاح الإسرائيليين



رغم عدم وجود الكثير من الفنيات في هذا الهدف إلا أنه الأقرب لقلوب الجماهير المصرية باعتباره الهدف الذي “أخرس الجمهور الإسرائيلي”.

كان صلاح لايزال لاعبا في صفوف بازل السويسري، وشارك مع فريقه في مواجهة أمام مكابى تل أبيب الإسرائيلي في إياب الدور التمهيدى الثالث لبطولة دورى أبطال أوروبا، وتعرض لضغوط قوية من جانب وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل المباراة، لكنه تألق فيها وسجل هدفا.

صلاح زاد من عاطفية الموقف بعد أن سجد في أرض الملعب.

2 – صلاح ينقذ مصر



الدقائق الأخيرة ومصر متأخرة بهدف أمام منتخب نيجيريا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، وموقفها أصبح شديد التعقيد.

صلاح أنهى الموقف الصعب وجلب التعادل.

3 – الزاوية المستحيلة



“لكن طولت .. لكن لكن” كان هذا هو رد فعل المعلق عندما عبر صلاح بالكرة من حارس مرمى باليرمو ملامسا خط التماس .. الدولي المصري فاجأ الجميع وسدد من “زاوية مستحيلة” .. وسجل !

4 – هدفين في يوفنتوس على أرضه !

بقميص فيورنتينا سجل صلاح هدفين رائعين أما يوفنتوس على أرضه في مباراة هامة ضمن كأس ايطاليا موسم 2015/2016.. ورغم أن فريق صلاح لم يتأهل بعد هزيمته في مباراة الإياب، إلا أن الهدفين كانا من أبز ما قدمه الدولي المصري في مشواره مع “الفيولا”.

5 – هدف لفت الأنظار

ربما كان هذا الهدف هو الأهم في مسيرة صلاح .. بثقة الكبار .. لمسة قوية للكرة مزق بها شباك تشيلسي مدافعا عن ألوان بازل .. في الموسم التالي كان صلاح قد انضم للبلوز !

6 – مع البلوز يضرب الأرسنال



ليلة دخل فيها تشيلسي التاريخ ضاربا أرسنال بخمسة أهداف .. صلاح لم يهدأ .. سجل السادس ودخل معهم !



7 – الأفضل في الدوري الإيطالي

في سبتمبر 2015 أجرت الصفحة الرسمية للدوري الإيطالي استفتاء على فيس بوك، لأفضل هدف ضمن منافسات المسابقة بالجولة الرابعة من الدوري، وجاء الهدف الذي سجله صلاح في مرمى ساسولو بقميص روما في المركز الأول، متفوقا على جونزالو هيجواين بـ 5 آلاف صوت.

8 – أول بطولة مع ليفربول



رغم أنها مباراة ضمن بطولة ودية، لكن هذا الهدف مثّل الكثير للجماهير كونه سببا في أول بطولة لصلاح مع ناديه الجديد ليفربول.

الهدف أحرزه صلاح امام ليستر سيتي في نهائي بطولة كأس آسيا للدورى الإنجليزى الممتاز.



9 – ينال من توتنهام في الدوري الأوروبي



بقميص فيورنتينا أيضا سجل صلاح هدفين مهمين لفريقه أمام توتنهام في الدوروي الأوروبي.

أثبتت المباراة أن صلاح رجل كل البطولات .

10 – يضيف ليون إلى قائمة “الأهداف المتحققة ” !



خسر روما المباراة .. لكن ظهر بشكل جيد عندما أدرك هدف التعادل لروما بالدقيقة 20 بعد استغلاله خطأ مدافع ليون الذى سقط أرضا لينفرد الفرعون بمرمى الفريق الفرنسى ويضع الكرة فى المرمى بطريقة مميزة.