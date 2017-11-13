بالفيديو.. أحمد عدوية يظهر على قناة العربي.. ومدير أعماله: خُدعنا

أحمد حمدي رصد برنامج الشارع المصري، الذي يقدمه الإعلامي محمود عبد الحليم على قناة العاصمة، ظهور الفنان أحمد عدوية في إحدى سهرات الفن على قناة العربي المملوكة لعزمي بشارة، العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي، في واقعة هي الأولى لعدوية. من جانبه قال كريم حمدي، مدير أعمال أحمد عدوية، خلال مد

أحمد حمدي

رصد برنامج الشارع المصري، الذي يقدمه الإعلامي محمود عبد الحليم على قناة العاصمة، ظهور الفنان أحمد عدوية في إحدى سهرات الفن على قناة العربي المملوكة لعزمي بشارة، العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي، في واقعة هي الأولى لعدوية.





من جانبه قال كريم حمدي، مدير أعمال أحمد عدوية، خلال مداخلة له لبرنامج الشارع المصري، إن ظهور عدوية على قناة العربي مفاجأة لنا جميعًا، مضيفًا أن الدعوة وُجهت لنا من قِبل منسق ضيوف لبناني للمشاركة في برنامج “طرب” يقدمه الفنان مروان خوري، مشيرًا إلى أنه تم خداعنا بعد إذاعة الحلقة.

وأكد حمدي أننا لم نكن نعلم خلفية “عزمي بشارة” مالك القناة، ولا تاريخه ولا مهاجمة مصر التي تقوم بها القناة من خلال استضافتها رموز الإخوان والجماعة الإرهابية، مؤكدًا أننا سنأخذ كل إجراءاتنا ضد القناة في أقرب وقت.



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