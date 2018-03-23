بالفيديو.. أحمد شريف يطرح أجمل صوت بيدعيلي بمناسبة عيد الأم

أحمد حمدي طرح المطرب الشاب أحمد شريف أحدث أغانيه بمناسبة عيد الأم بعنوان "أجمل صوت بيدعيلي" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وموقعي أنغامي وساوند كلاود.الأغنية كلمات/ سلمى رشيد ، ألحان/ أحمد شريف، توزيع/ زووم، ميكس وماستر/ مصطفى رءوف، جيتارات/ أحمد أنور سانتانا، ناي/ أحمد مانشيستر، إنتاج

أحمد حمدي

طرح المطرب الشاب أحمد شريف أحدث أغانيه بمناسبة عيد الأم بعنوان “أجمل صوت بيدعيلي” على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وموقعي أنغامي وساوند كلاود.

الأغنية كلمات/ سلمى رشيد ، ألحان/ أحمد شريف، توزيع/ زووم، ميكس وماستر/ مصطفى رءوف، جيتارات/ أحمد أنور سانتانا، ناي/ أحمد مانشيستر، إنتاج شركة تيتو ستار جروب- توني هاني مهني، والفيديو من تصميم أحمد حمدي.

وتقول كلماتها: وأنا جواكي حسيتك .. تنامي تحلمي بشكلي .. افتح عيني عالدنيا .. اشوف ملاك بيضحكلي .. يا أجمل صوت بيدعيلي . ده تعبك نفسه يتعبني .. يا أطيب قلب في الدنيا .. لمين غيرك أنا هاغني .. يااااه يا أمي.

الجدير بالذكر أن أحمد شريف هو مطرب برنامج “سطوح عم صلاح” الذي كان يقدمه الفنان صلاح عبد الله على شبكة تليفزيون الحياة.

وللاستماع لأغنية أجمل صوت بيدعيلي من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=qIsnaU3p6dU&feature=youtu.be