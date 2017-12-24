بالفيديو.. أحمد سلامة: قدمت في ليلة شخصية جديدة

أحمد حمدي:قال الفنان أحمد سلامة، إنه يقوم حاليا بالتحضير للمشاركة في مسلسل ضخم إنتاجيا في موسم رمضان 2018.وأضاف في حديثه لـ"المال"، أن مسلسل ليلة الذي عرض مؤخرا حقق نجاحا كبيرا، وقدم فيه شخصية جديدة عليه كنوع مختلف من الشر، ولاقى صدى كبيرا لدى الجمهور.وأكد سلامة أنه يتمنى العمل مع أي فنان موهو

أحمد حمدي:

قال الفنان أحمد سلامة، إنه يقوم حاليا بالتحضير للمشاركة في مسلسل ضخم إنتاجيا في موسم رمضان 2018.

وأضاف في حديثه لـ”المال”، أن مسلسل ليلة الذي عرض مؤخرا حقق نجاحا كبيرا، وقدم فيه شخصية جديدة عليه كنوع مختلف من الشر، ولاقى صدى كبيرا لدى الجمهور.

وأكد سلامة أنه يتمنى العمل مع أي فنان موهوب في عمله سواء الجيل القديم أو الحديث.

وكشف أنه لو عرض عليه العمل فنيا الفترة القادمة مع ابنته النجمة الشابة سارة سلامة، لن يمانع أبدا لكن حتى الآن لم يستقر على سيناريو أو عمل معين يجمعهما سويا على الشاشة.



