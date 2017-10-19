بالفيديو..أحمد سعد لـ سمية الخشاب: لاقيت عمرى اللي ضاع

في أغنية نشرها قبل ساعات من إتمام مراسم الزواجحسين رجب لم تنته مفاجأة المطرب أحمد سعد، بالإعلان عن خبر زواجه اليوم الجمعة، بالفنانة سمية الخشاب، بعد فترة من النفى في وسائل الإعلام، حتى فأجا متابعيه بأغنية خاصة يتغزل في حبه لها.الأغنية، التي نشرها على صفحته الخاصة على موقع التواصل ا

في أغنية نشرها قبل ساعات من إتمام مراسم الزواج





حسين رجب

لم تنته مفاجأة المطرب أحمد سعد، بالإعلان عن خبر زواجه اليوم الجمعة، بالفنانة سمية الخشاب، بعد فترة من النفى في وسائل الإعلام، حتى فأجا متابعيه بأغنية خاصة يتغزل في حبه لها.

الأغنية، التي نشرها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، صدرها بعنوان “”إهداء إلى حبيبتي وشريكة عمري سمية”.



ولاقت الأغنية آلاف من المتفاعلين معها، التي امتلئ الفيديو الخاص بها بصور جمعت سعد والخشاب، وعبارة LOVE STORY

وتقول كلمات الأغنية التي تستغرق 3:48 دقيقة “حبيبي حبيبي لأول مرة أطمن على نفسي علشان أنا وانت متفقين.. لأول مرة أنام وأقوم أنا وقلبي حبايب واحنا متصالحين.. بجد لقيت معاك عمري اللي ضاع مني… كفاية بقالنا ياحبيبي سنييين ساكتين.. يا أجمل حب في الدنيا وفي عينيا بقيت روحي وبقيت غالي أوي عليه.. أنا حلمي اللي بنتمته تكون ليا واكون جنبك في دنيا احنا اللي فيها عايشين”.

والأغنية من كلمات عماد عبيد وتوزيع محمد عاطف الحلو، وغناء وألحان للمطرب أحمد سعد

وسبق أن أنهى الفنان أحمد سعد خطوبته بالفنانة ريم البارودي، والأخيرة أعلنت مؤخرا عن الزواج الجديد لأحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب.