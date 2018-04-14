بالفيديو.. أحمد زكريا: أغنية جديدة في العيد وأخوض تجربة التمثيل

أحمد حمدي:قال المطرب الشاب احمد زكريا انه يستعد لطرح أغنية جديدة الفترة القادمة للجمهور في موسم عيد الفطر .وأضاف في تصريحات خاصة للمال، أنه يخوض أول تجربة تمثيل الأيام القادمة في مسلسل الوتر متمنيا أن يلقى ردود أفعال جيدة.وأشار إلى أنه حتى الأن لم ياخذ حقه في الوسط الفني ومازال يجتهد

أحمد حمدي:

قال المطرب الشاب احمد زكريا انه يستعد لطرح أغنية جديدة الفترة القادمة للجمهور في موسم عيد الفطر .

وأضاف في تصريحات خاصة للمال، أنه يخوض أول تجربة تمثيل الأيام القادمة في مسلسل الوتر متمنيا أن يلقى ردود أفعال جيدة.

وأشار إلى أنه حتى الأن لم ياخذ حقه في الوسط الفني ومازال يجتهد ووصل لقلوب الناس من خلال آغنيات قليلة لكون الساحة الفنية ممتلئة والجميع يحاول تحقيق احلامه والنجاح لكن المشكلة في الذوق العام لبعض الاشخاص.

وتابع انه يحاول تطوير نفسه فنيا دائما والاجتهاد والوصول لمنطقة افضل الفترة المقبلة .