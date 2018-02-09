بالفيديو.. أحمد زاهر: أطالب المنتجين بمعرفة أسباب نجاح الطوفان

أحمد حمديقال النجم أحمد زاهر إن مسلسل الطوفان يعتبر حالة فنية فريدة من نوعها وتجربة يمكن ألا تحدث مرة أخرى، فهو عمل درامي اجتماعي يضم 22 نجمًا ونجمة في عمل واحد، وذلك صعب جدًّا.وأضاف، في تصريحات خاصة، للمال، أن نوعية هذه المسلسلات افتقدناها منذ فترة طويلة منذ أيام الضوء الشارد والحقيقة والسرا

أحمد حمدي



قال النجم أحمد زاهر إن مسلسل الطوفان يعتبر حالة فنية فريدة من نوعها وتجربة يمكن ألا تحدث مرة أخرى، فهو عمل درامي اجتماعي يضم 22 نجمًا ونجمة في عمل واحد، وذلك صعب جدًّا.





وأضاف، في تصريحات خاصة، للمال، أن نوعية هذه المسلسلات افتقدناها منذ فترة طويلة منذ أيام الضوء الشارد والحقيقة والسراب وليالي الحلمية، وبصدق حقق نجاحًا مع الجمهور لأن فيه شخصيات كثيرة وكل واحد فيهم المشاهد أحس أنه بداخل إحدى هذه الشخصيات ولمس قلوب الناس والشارع العربي وحقق نجاحًا فاق كل التوقعات.

وكشف أنه كان أول فنان في المسلسل يقوم بنشر كواليس العمل على صفحته الشخصية الفترة السابقة، ثم قام مثله النجمات وفاء عامر وروجينا، مؤكدًا أن الروح كانت رائعة بين جميع الفنانين في الكواليس، والسبب المخرج خيري بشارة لأنه أصغر روحًا وأكبر سنًّا من جميع الممثلين أو معظمهم، وهذا الحب ظهر على الشاشة.

وتابع زاهر أن الطوفان أعاد للجمهور مشاهدة المسلسلات الاجتماعية الخالية من الأكشن والتشويق والعنف والبلطجة، وهذه الأمور عشنا فيها السنين الماضية، والطوفان وقت عرضه غطى على جميع نوعيات المسلسلات، ووجّه رسالة للمنتجين والمخرجين قائلا “أطالبهم بمعرفة أسباب نجاح الطوفان حتى تكون جميع المسلسلات الفترة المقبلة ناجحة”.

ونوه بأنه شارك في فيلم هروب اضطراري الفترة السابقة مع النجم أحمد السقا كضيف شرف لكنه قدم دورًا عظيمًا في رأيه مع صديقه وعم الأكشن في المهنة أحمد السقا، لافتًا إلى أنه يختار أدواره بعناية وليس مهمًّا بالنسبة له حجم الدور، الأهم أن يكون مؤثرًا، ونجاح الفيلم كان مميزًا.

ولفت النجم أحمد زاهر إلى أنه يتمنى تقديم فيلم سينمائي، الفترة المقبلة، للجمهور.

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