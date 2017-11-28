بالفيديو ..أبرز 12 أغنية مشهورة لمعبودة الجماهير شادية

حسين رجب رحلت الفنانة المبدعة، شادية، مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 86 عاما، وتركت تركة من الغناء الأصيل، التي خلدت في اذهان المصريين لسنوات طويلة رغم غيابها الفني بعد اعتزالها الشهير. تقدم "المال" أبرز 12 أغنية مشهورة للفنانة الراحلة شادية التي تلقب بمعبودة الجماهير نسبة إلى اسم أحد أفلا

حسين رجب

رحلت الفنانة المبدعة، شادية، مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 86 عاما، وتركت تركة من الغناء الأصيل، التي خلدت في اذهان المصريين لسنوات طويلة رغم غيابها الفني بعد اعتزالها الشهير.

تقدم “المال” أبرز 12 أغنية مشهورة للفنانة الراحلة شادية التي تلقب بمعبودة الجماهير نسبة إلى اسم أحد أفلامها الشهيرة.

ويهتم ملايين بالاستماع إلى الراحلة شادية ومن أبرز أغانيها التي يتم تداولها الآتي:



1- خلاص مسافر



2- سيد الحبايب



3- ياحبيبتي يامصر



4- يا أم الصابرين



5- اللهم اقبل دعايا



6- يا بنتى يا ضيا عينى



7- لو القلوب يا حبيبي ارتاحت

8- قولوا لعين الشمس







9- إن راح منك ياعين

10- أقوى من الزمن

ادخلوها سالمين

خدي بايدي



