بالفيدبو.. الأهلي يسقط النجم بسداسية ويضرب موعدا مع الوداد في نهائي أفريقيا

واصل الأهلى تفوقه على الفرق التونسية، بعدما أسقط النجم الساحلى، وأقصاه من قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالتغلب عليه بستة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل لنهائى البطولة، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى إياب الدور قبل النهائى لمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وعوض الأهلى بفوز اليوم، خسارته فى لقاء الذهاب، الذى أقيم منذ ثلاثة أسابيع، بالملعب الأوليمبى فى مدينة سوسة التونسية، بهدفين مقابل هدف، فى غياب عدد من أبرز لاعبيه، يتقدمهم حسام عاشور وعبد الله السعيد للإصابة، وأحمد فتحى للإيقاف، ليتأهل بمجموع اللقاءين بنتيجة 4-7.

وسيلتقى الأهلى مع الوداد البيضاوى المغربى، الذى أقصى اتحاد العاصمة الجزائرى، من نصف النهائى، بالفوز عليه بمجموع اللقاءين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسيقام ذهاب نهائي التشامبيونزليج الأفريقي، يوم 27 أكتوبر الجارى، بملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فيما يقام الإياب فى الثالث من نوفمبر المقبل، على ملعب “محمد الخامس”، بمدينة “الدار البيضاء” المغربية.

وتأهل الأهلى للمباراة النهائية، بعد غياب أربعة أعوام كاملة، للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، علما بأن الشياطين الحمر، أصحاب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب القارى، برصيد ثمانية ألقاب.

لم ينتظر الأهلى كثيرا حتى سجل هدفه الأول، بعدما أحتسب حكم اللقاء الجنوب أفريقى فيكتور جوميز، فى الدقيقة الثانية، ضربة حرة من الناحية اليسرى، نفذها التونسى على معلول، فشل رامى البدوى مدافع النجم فى التعامل مع الكرة، لتسكن شباك أيمن المثلوثى حارس الفريق التونسى.

وواصل معلول التسجيل فى مرمى التوانسة، بعدما ساهم فى فوز الأهلى على الترجى الرياضى التونسى، فيى إياب قبل نهائى النسخة الحالية، بتسجيله لهدف وصناعته لأخر، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب رادس.

وسجل المغربى وليد أزارو الهدف الثانى، بعدما أرسل مؤمن زكريا كرة عرضية رائعة، فى الدقيقة 23، أنتظرها أزارو ليضعها رأسية متقنة، على يمين أيمن المثلوثى، الذى فشل فى التعامل مع الكرة، لتعلن عن هدف الأهلى الثانى، والهدف الأول للمهاجم المغربى الشاب، منذ 36 يوما، لينهى صيامه مؤخرا عن التهديف.

وواصلت لعنة الإصابات مطارده الأهلى ومديره الفنى حسام البدرى، الذى أجرى تغييرا أضطراريا، فى الدقيقة 28، بخروج صالح جمعة الذى غادر ملعب اللقاء للإصابة، ودخول وليد سليمان.

ومن إنطلاقة رائعة من على معلول، من الناحية اليسرى، أرسل كرة عرضية متقنة، فى الدقيقة 39، على رأس وليد أزارو، الذى وضع الكرة بسهولة فى مرمى أيمن المثلوثى، لينهى الأهلى الشوط الأول، بتقدمه بثلاثية نظيفة، وهى المرة الأولى منذ 11 عاما، الذى ينهى فيها المارد الأحمر الشوط الأول متقدماً بفارق 3 أهداف، منذ مباراته مع أشانتي كوتوكو الغانى.

وكرر الأهلى إنطلاقة اللقاء فى الشوط الثانى من المباراة، وبدأ ضاغطا من أجل تسجيل هدف قتل اللقاء، وبالفعل تحقق له ما أراد، عندما مرر على معلول الكرة لمؤمن زكريا، المنطلق من الناحية اليمنى، ليرسلها عرضية زاحفة لوليد أزارو، الذى لم يجد صعوبة فى وضع الكرة بمرمى أيمن المثلوثى، الذى خرج لملاقاة العرضية، لينقض عليه أزارو، محرزا هدفه الشخصى الثالث “هاتريك”، والرابع للأهلى.

وقلص رامى البدوى النتيجة للنجم الساحلى، فى الدقيقة 51، ومن ضربة حرة، قبل أن ينقض عليها البدوى، ويضعها ساقطة فى مرمى شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، معلنا عن الهدف الأول للضيوف.

وبهجمة مرتدة متقنة، مرر المتألق وليد أزارو، الكرة لوليد سليمان، لينفرد بمرمى أيمن المثلوثى، من منتصف الملعب، قبل أن يلحق به مدافعى النجم، وتمر الكرة بغرابة شديدة لمرمى النجم الساحلى، ملعنة عن الهدف الخامس للأهلى، فى الدقيقة 58، عن طريق حمدي النقاز بالخطأ في مرماه.

وكان لرامى ربيعة نصيب من تورتة الأهداف والتأهل لنهائى البطولة، بعد غياب أربعة أعوام، بعدما شارك لاعب الوسط فى هجمة عنترية، وأطلق قذيفة مدوية بيمناه، سكنت الزاوية العليا لأيمن المثلوثى حارس النجم، فى الدقيقة 63، لتعلن عن الهدف السادس.

ومنح حسام البدرى، الفرصة لعماد متعب الذى دخل بديلا للنيجيرى جونيور أجاى، فى الدقيقة 67، قبل أن يدخل كريم نيدفيد بديلا للمتألق

وليد أزارو صاحب الهاتريك، فى الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وفى الدقيقة الأخيرة من المباراة، سدد إيهاب المساكنى كرة قوية، سكنت الزاوية اليمنى الأرضية لشريف إكرامى حارس الأهلى، لتعلن عن الهدف الثانى للنجم الساحلى، ويعلن حكم اللقاء، عن دقيقتين فقط وقت محتسب بدل ضائع، لم تسفر عن جديد، لينتهى اللقاء بفوز الأهلى 6-2، ويضرب موعدا ناريا مع الوداد البيضاوى المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.