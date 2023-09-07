بالعملة المحلية فقط.. البنك الأهلي يستقبل حوالات خارجية للعملاء لحظيا عبر«الفون كاش»

أعلن البنك الأهلي عن إتاحة استقبال الحوالات الخارجية للعملاء لحظيا على مدار اليوم من خلال خدمة «الفون كاش» على محفظة “NBE PhoneCash”.

خطوات الاشتراك في خدمة الأهلي الفون كاش

وأفاد البنك عبر موقعه الإلكتروني بأنه تمت زيادة الحدود القصوى اليومية و الشهرية للمحفظة لتصبح 30 ألف جنيه و 100 ألف جنيه على التوالي ، و تمت زيادة رصيد المحفظة ليصبح 50 ألف جنيه.

ويتيح البنك هذه الخدمة لعملاء البنك الأهلي المصري المصدرة لهم بطاقات ماستركارد و فيزا و ميزة (ائتمان – خصم مباشر – المدفوعة مقدما – المرتبات).

ويتيح البنك إيداع أو سحب نقدي من خلال أكثر من 20,000 منفذ من منافذ فوري، بالإضافة إلى كافة فروعه ومصارفه على أن يكون تحويل الأموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط.



وأوضح البنك الخطوات من خلال إدخال الرقم القومي و كذلك رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك حتى يتم استقبال الطلب بنجاح، و من ثم سيتحقق النظام من البيانات و سيرسل رمز التحقق على هاتف العميل المحمول.



وأكد البنك أنه لا يجب أن تكون هناك أي محافظ إلكترونية مسجلة على نفس رقم الهاتف المحمول حتى يتسنى تنفيذ الطلب.

