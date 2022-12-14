«بالعبوات الحارقة».. ضبط أطراف مشاجرة بين طلاب وصاحب سكن في قنا

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص في محافظة قنا ، والقبض على أطرافها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري، نشبت مشاجرة بين طرف أول: 4 أشخاص -مقيمين ببندر قنا- طرف ثان: 6 طلاب “مستأجرين إحدى الشقق السكنية من شخص من الطرف الأول -مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت- بسبب مشادة كلامية بين شخص من الطرف الأول وأحد الطلاب من الطرف الثاني.

وتطورت إلى تعديهما على بعضهم البعض بالضرب، واستخدام الطرف الثاني بعض العبوات الحارقة دون حدوث إصابات أو تلفيات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة عدا ثلاثة من الطرف الثاني، وباستدعاء “مالك المنزل”، سكن الطلبة من الطرف الثاني، أيد ما جاء بالفحص واتهم الطرف الثاني بالتعدى عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ ضبط باقي المتهمين، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.