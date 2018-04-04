بالصور.. 51 قطعة أثرية تكشف أساليب جمال المرأة الفرعونية

خلال ما أبرزه معرض أيقونة الجمال بمتحف السويس القوميدعاء محمودتحت عنوان "أيقونة الجمال عبر العصور" افتتح في متحف السويس القومي معرضاً مؤقتاً يظهر طرق وأساليب أهتمام المرأة بنفسها في مصر القديمة، والذي من المقرر أن يستمر حتى 10 يونيو 2018.وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، أن المعر

خلال ما أبرزه معرض أيقونة الجمال بمتحف السويس القومي





دعاء محمود

تحت عنوان “أيقونة الجمال عبر العصور” افتتح في متحف السويس القومي معرضاً مؤقتاً يظهر طرق وأساليب أهتمام المرأة بنفسها في مصر القديمة، والذي من المقرر أن يستمر حتى 10 يونيو 2018.

وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، أن المعرض يضم 51 قطعة أثرية تبرز طرق وأساليب اهتمام المرأة في مصر القديمة بنفسها وجمالها، من بينهم قطع آثار مصرية ويونانية رومانية

وتشمل تلك القطع تماثيل لإفروديت وحتحور وإزيس ومجموعة تماثيل تراكوتا بالإضافة إلى أدوات الزينة مثل المراود والمكاحل، وبعض فورمات الشعر، ومجموعة من الحلي والعقود المصنوعة من العاج والعظم، وفق إلهام صلاح



ومن جانبه قال علاء عبدالعاطي مدير متحف السويس القومي أن النصوص القديمة في التاريخ المصري سجّلت لنا الكثير عن مكانة المرأة، وما وصلت إلية من درجة التقديس فظهرت المعبودات من النساء، التي رمزت للكثير من معاني الجمال كالحب واﻷمومة والجمال والوفاء، وامتد ذلك عبر العصور، فنجد إيزيس رمز الوفاء واﻹخلاص واﻷمومة هي التي امتدت شعبيتها لبلاد البحر اﻷبيض المتوسط، واستمرت بقوة للعصر البطلمي و العصرين اليوناني و الروماني، وحتحور رمز الحب و الجمال.

وأضاف عبد الهادي أن التاريخ المصري القديم شهد اهتمام المرأة المصرية بنفسها وجمالها، وما نراه في العصر الحديث من طرق، وأساليب تتيح للمرأة الحفاظ على جمالها إنما الكثير منه إرث قد ورثه اﻷجيال الحديثة عن السلف من أجدادنا عبر العصور، حيث ظهر ذلك جليا في النقوش الموجودة على جدران مقابر الملكات، و في اﻷثار المكتشفة من أدوات زينة و حلي وتماثيل توضّح تسريحات الشعر وأواني الزيوت والعطور.





