بالصور.. وفد من البنك الأوروبى يتفقد مشروع الطاقة الشمسية بأسوان

متابعات:تفقد وفد من البنك الأوربي، الخميس، مشروع الطاقة الشمسية المتواجد في منطقة بنبان بمحافظة أسوان المملوك لإحدى الشركات وقدرته 50 ميجاوات التي تغذي بما يوازي 70000 وحدة سكنية.وأشاد ممثلو البنك بالمشروع وسرعة إنجازه والمجهود المبذول من قبل الشركات المالكة والمنفذه، وتواجد في استقبال الو

متابعات:





تفقد وفد من البنك الأوربي، الخميس، مشروع الطاقة الشمسية المتواجد في منطقة بنبان بمحافظة أسوان المملوك لإحدى الشركات وقدرته 50 ميجاوات التي تغذي بما يوازي 70000 وحدة سكنية.

وأشاد ممثلو البنك بالمشروع وسرعة إنجازه والمجهود المبذول من قبل الشركات المالكة والمنفذه، وتواجد في استقبال الوفد ممثلي الشركة المنفذة للمشروع، وثمنت الشركة المالكة الالتزام بإنجاز التنفيذ فى الموعد المحدد لتسليم المشروع.

ومن جهته، قال المهندس ابراهيم زاهر رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة إن المشروع من المشروعات العملاقة التي ستنتج كهرباء بما يوازي 90٪ من إنتاج السد العالي، موضحا أن المشروع استغرق فترة تقدر بحوالي 8 أشهر.

وأشار زاهر إلى أن هذه هى الزيارة الثانية لممثلى البنك الاوروبى الذى يقدم تمويلا يوازي نحو 85 % من قيمة المشروع، فى حين تقوم الشركة المنفذة بتمويل باقى المشروع، مؤكدا أن ممثلي البنك لم يبدوا أى ملاحظات، بل على العكس قدموا الشكر للقيادات وأجهزة الدولة على مساعدة الشركة فى إنجاز المشروع في مدة قصيرة.