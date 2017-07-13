بالصور.. وزير الزراعة يفتتح معرض أجرينا فوود

تغطية - محمد مجدي والصاوي أحمد وتصوير- وليد عبدالخالق:افتتح الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه نوابه لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، واستصلاح الأراضي، والخدمات الزراعية، معرض أجرينا فوود الدولي، في دورته التاسعة عشر، الذي تستمر فعالياته حتى السبت المقبل، ب



تغطية – محمد مجدي والصاوي أحمد وتصوير- وليد عبدالخالق:



افتتح الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه نوابه لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، واستصلاح الأراضي، والخدمات الزراعية، معرض أجرينا فوود الدولي، في دورته التاسعة عشر، الذي تستمر فعالياته حتى السبت المقبل، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

تفقد البنا أجنحة المعرض المختلفة، وبلغ عدد المشاركين حوالي ٦٢٠ شركة من ١٨ دولة، فضلا عن عدد من كبار رجال الصناعة في مصر والوطن العربي والعالم.

أكد البنا حرص القيادة السياسية، والحكومة على تشجيع الاستثمار، وتحسين مناخه، خاصة في المجالات والأنشطة المرتبطة بالزراعة، والإنتاج الحيواني، وأشار إلى المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها رئيس الجمهورية، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المليون رأس ماشية.



ولفت إلى أن تلك المشروعات من شأنها أن تفتح الباب لاستثمارات كبرى في هذه المجالات والصناعات الأخرى القائمة عليها، مما يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب، وتقليص الفجوة الغذائية وتحقيق تنمية شاملة.

وأشار إلى أهمية المعرض، كونه فرصة جيدة لتبادل الخبرات التكنولوجية، بين المهتمين بهذا المجال، ويتيح للمشاركين من مختلف الدول والزائرين الإطلاع على التجارب الجديدة، والأدوات والمستلزمات الخاصة بالإنتاج الداجني والحيواني والسمكي على مستوى العالم، مما يخلق فرص للتنافس بين الشركات وجذب فرص أكبر للاستثمار.



وأوضح أن القطاع الخاص، شريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات وخاصة الزراعة، ما يصب في النهاية في مصلحة مصر والمصريين وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أنه تم مؤخرا إقرار تسهيلات كبيرة للراغبين في الاستثمار الحيواني والداجني، ومنح التراخيص اللازمة لتلك المشروعات، حيث صدر القرار الوزاري رقم ٧٧٣ لسنة ٢٠١٧، بمعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعي.



يقام المعرض على مساحة 22 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يصل عدد زواره لأكثر من 60 ألف زائر، حيث يعتبر أكبر حدث سنوي في مصر والشرق الأوسط للعاملين في قطاع صناعات الدواجن، والماشية، والأسماك، كما يضم الشركات التي تمتلك أحدث تكنولوجيا صناعة أعلاف الأسماك، وشركات مستلزمات التربية والأقفاص السمكية وأنواع الزريعة.







