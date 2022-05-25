بالصور والفيديو.. حاجزو سيارات «تويوتا» يتوافدون على فروع الوكيل للاحتجاج على قرار رد التعاقدات بفائدة 18%

توافد العديد من حاجزو سيارات «تويوتا» على فروع وصالات العرض التابعة لشركة «تويوتا إيجيبت» للاحتجاج على قرار الوكيل الخاص برد المبالغ المستحقة عن حجوزات التعاقدات بفائدة 18%.

الرسالة النصية المرسلة من «تويوتا إيجيبت» إلى حاجزي بعض طرازاتها

يأتى ذلك فى الوقت الذى قامت فيه شركة «تويوتا إيجيبت» بإرسال رسائل نصية إلى العديد من حاجزي طرازات «كورولا، وبيلتا، ورميون، وراش» بعد التزامها بتسليم المركبات بأسعار التعاقد، مع دفع المبالغ المالية المستحقة عن حجوزات التعاقد بفائدة 18%.

قال محمد مكارم، مدير قطاع متناهي الصغر بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وأحد متضرري حاجزي «تويوتا كورولا»، إن هناك العديد من المتضررين قد توافدوا على صالات العرض والفرع الرئيسي لشركة «تويوتا إيجيبت» للابلاغ عن رفضهم القرار الذى اتخذته الشركة الخاص برد المبالغ المستحقة عن حجوزات التعاقد بفائدة 18%.

وأضاف كارم لـ”المال” أن النسبة الأكبر من حاجزي سيارات «تويوتا» قاموا بتحرير الشكاوى والمحاضر ضد القرارات التى اتخذتها شركة «تويوتا إيجيبت» في جهاز حماية المستهلك بهدف التدخل والعمل على احتواء الأزمة وامكانية إلزام الوكيل المحلي لـ«تويوتا» بتسليم المركبات للعملاء.

واستنكر كارم تعنت إدارة «تويوتا إيجيبت» في عدم الالتزام بتسليم الحجوزات للعملاء الذين قاموا بدفع المقدمات المقررة التى تصل إلى 150 ألف جنيه في المركبة الواحدة منذ 5 أشهر؛ قائلًا: “ليس من المنصف أو العدل تحميل المستهلك أي أعباء مالية ناتجة عن ارتفاع الأسعار بسبب دفع جميع المبالغ المقررة وفقًا لسياسات الشركة خلال الفترة الماضية”.

كان جهاز حماية المستهلك أعلن – الأحد الماضى- عن السماح لوكلاء السيارات برد المستحقات المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد بفائدة 18% لصالح العملاء الذين لم يقوموا بسداد قيمة الحجز بالكامل قبل موعد 12 أبريل الماضى.

توضح الصور ومقاطع الفيديو التالية؛ توافد العديد من المواطنين – اليوم – على فروع وصالات عرض شركة «تويوتا إيجيبت» للاحتجاج على قرار الوكيل برد التعاقدات بفائدة 18%: