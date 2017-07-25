بالصور والأسعار.. أرخص 10 سيارات رائجة فى مصر

أحمد شوقيشهدت أسعار السيارات ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية؛ على خلفية تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف تدبير العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية، وزيادة قيمة الرسوم الجمركية بعد ارتفاع الدولار الجمركي.وتعتبر الأسعار العامل الرئيسي الحاسم للقرارات الشرائية بالنسبة للسيار

أحمد شوقي

شهدت أسعار السيارات ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية؛ على خلفية تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف تدبير العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية، وزيادة قيمة الرسوم الجمركية بعد ارتفاع الدولار الجمركي.

وتعتبر الأسعار العامل الرئيسي الحاسم للقرارات الشرائية بالنسبة للسيارات الاقتصادية والمتوسطة، وفيما يلي تستعرض “المال” قائمة أرخص 10 سيارات رائجة في السوق المحلية.

1- شيري إنفي





يبلغ سعرها حالياً 136 ألف جنيه؛ وبلغت مبيعاتها خلال 5 أشهر 371 وحدة.

2- جيلي إيمجراند 7





تباع بسعر 150.5- 151.5 ألف جنيه، وتصل مبيعاتها إلى 594 وحدة.

3- هيونداي فرنا





يصل سعرها إلى 151.5- 176.9 ألف جنيه، وسجلت مبيعات بواقع 1883 سيارة حتى نهاية مايو 2017.

4- شيفروليه لانوس





يبلغ سعرها 158.4 ألف جنيه. ووصلت مبيعاتها إلى 518 سيارة.

5- شيفروليه أفيو

تتراوح أسعارها بين 187.8 و197 ألف جنيه، وبلغت مبيعاتها 609 سيارات بنهاية مايو الماضي.

6- نيسان صني





تتراوح أسعارها بين 200 و220.5 ألف جنيه، وباعت 4228 سيارة خلال 5 أشهر.

7- شيفروليه أوبترا





تباع بسعر يتراوح بين 204.69 و215 ألف جنيه، وبلغت مبيعاتها خلال 5 أشهر 1439 سيارة

8- شيري تيجو





يصل سعرها إلى 221 ألف جنيه وباعت 1146 سيارة بنهاية مايو 2017

9- هيونداي إلنترا إتش دي





تتراوح أسعارها بين 225 و252.9 ألف جنيه، وباعت 2189 سيارة خلال 5 أشهر.

10- هيونداي أكسنت





تتراوح أسعارها بين 242.5 و263 ألف جنيه، وباعت 292 سيارة بنهاية مايو الماضي.