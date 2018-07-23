بالصور والأرقام| محطات سيمنس التي سيفتتحها السيسي غدًا

عمر سالميفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الثلاثاء، أكبر ٣ محطات بتاريخ مصر، والتي حققت عدة أرقام قياسية.وتستعرض المال بالأرقام المحطات الثلاث، والتى قامت شركة سيمنس بالتعاون مع شركائها المحليين "أوراسكوم للإنشاءات" و"السويدي إلكتريك" بتطوير وإنشاء 3 محطات لتوليد الطاقة بنظام الدورة المركبة، وت

عمر سالم

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الثلاثاء، أكبر ٣ محطات بتاريخ مصر، والتي حققت عدة أرقام قياسية.

وتستعرض المال بالأرقام المحطات الثلاث، والتى قامت شركة سيمنس بالتعاون مع شركائها المحليين “أوراسكوم للإنشاءات” و”السويدي إلكتريك” بتطوير وإنشاء 3 محطات لتوليد الطاقة بنظام الدورة المركبة، وتضم محطة البرلس ومحطة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة بني سويف.

سيتم ضخ 14.4 ألف ميجاوات طاقة كهربائية جديدة إلى الشبكة الكهربائية، تسهم فى توفير الكهرباء لـ45 مليون مواطن، وترفع إنتاج مصر من الطاقة بنحو 45 %، كما تم تدريب نحو 600 عامل مصري على التشغيل والصيانة.

وتضم الثلاث محطات 24 توربين غازي من طراز H-Class والتي تعد الأحدث على مستوى العالم، و36 مولد للطاقة، كما تضم 3 قواطع كهربائية معزولة بالغاز، و24 مولد بخار بنظام استرداد الحرارة، بالإضافة إلى 12 توربينة بخارية.

وشارك فى المشروعات الثلاثة 24.6 ألف عامل وموظف منها 95% عمالة محلية، كما حققت العمالة 145 مليون ساعة عمل، وتم استخدام نحو 450 ألف متر من الخوازيق.

واستخدمت المحطات نحو 6.8 مليون متر من الكابلات، كما تم تركيب نحو 79.5 ألف طن من الأسياخ الحديدية، كما قامت الشركات بحفر نحو 3.750 مليون متر مكعب، و4.2 مليون متر مكعب من الردم.

وقامت الشركات الإنشائية باستخدام نحو 845.8 مليون متر مكعب من الخرسانة، و78 ألف طن من الهياكل الحديدية.

وحققت المشروعات الثلاثة رقم قياسي عبر استخدام كابلات تعادل 7 أضعاف حدود مصر من الشمال للجنوب، بإجمالى طول 6.8 مليون متر، وقامت الشركات بأعمال ردم تعادل 84% من حجم أهرامات الجيزة بإجمالى 4.2 مليون متر مكعب.

واستخدمت الشركات خرسانة تعادل 85 مرة حجم أبوالهول، ويعادل ساعات العمل نحو 133 ألف رحلة حول العالم بنحو 145 مليون ساعة عمل، وتعادل الطاقة الكهربائية المنتجة 7 أضعاف السد العالي.

ويعادل حجم الهياكل الحديدية 11 ضعف وزن برج إيفل بإجمالى 78 ألف طن.

