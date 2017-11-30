بالصور..هذه جائزة أفضل لاعب في المباراة خلال مونديال روسيا

متابعاتكشف النقاب في قصر الكرملين في العاصمة الروسية الخميس، عن الكأس الخاصة بأفضل لاعب في كل مباراة خلال نهائيات كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا الصيف القادم، وفق ما نقله موقع روسيا اليوموشارك في حفل الكشف عن الكأس ديفيد سيمين الحارس السابق للمنتخب الإنجليزي، والبرازيلي كافو المتوّج مع الس

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كشف النقاب في قصر الكرملين في العاصمة الروسية الخميس، عن الكأس الخاصة بأفضل لاعب في كل مباراة خلال نهائيات كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا الصيف القادم، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم

وشارك في حفل الكشف عن الكأس ديفيد سيمين الحارس السابق للمنتخب الإنجليزي، والبرازيلي كافو المتوّج مع السامبا ببطولتين لكأس العالم.

وسيتم تقديم الكأس لأفضل لاعب في كل من المباريات الـ64 التي ستحتضنها الملاعب الروسية خلال المونديال صيف عام 2018 القادم.

وتتجه أنظار العالم إلى العاصمة الروسية موسكو التي تستضيف غدا الجمعة عند الساعة (18:00)، بالتوقيت المحلي، القرعة النهائية لكأس العالم 2018.

ويشارك 32 منتخبا في مونديال 2018، ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تصنيف شهر أكتوبر/تشرين الأول، في سحب القرعة، وبناء عليه وزعت المنتخبات الـ32 على 4 مستويات.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات مونديال روسيا 2018، ستقام على 12 ملعبا، في 11 مدينة روسية، في الفترة الممتدة من 14 يونيو/حزيران لغاية 15 يوليو/تموز.