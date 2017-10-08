بالصور..نواب ونائبات قادمات تستضيف قدامى المحاربين

ولاء البري: استضافت مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، برئاسة السفيرة ناهد شاكر، قدامى المحاربين في أكتوبر 1973، للاحتفال بعيدهم الـ 44. حضر الحفل عددا كبيرا من الشباب بمختلف الأعمار، كما حضره اللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد جهاز الاستطلاع في…

ولاء البري:



استضافت مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، برئاسة السفيرة ناهد شاكر، قدامى المحاربين في أكتوبر 1973، للاحتفال بعيدهم الـ 44.

حضر الحفل عددا كبيرا من الشباب بمختلف الأعمار، كما حضره اللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد جهاز الاستطلاع في حرب أكتوبر، وأحمد عطية الله، المؤرخ السياسي، ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المحارب، واللواء ممدوح سرور، أسد المظلات، والرائد عادل عبدالله، من القوات الخاصة بحرب أكتوبر، والمستشار العسكري لمحافظة الغربية، ورئيس مدينة زفتي، وعددا كبيرا من أسر الشهداء.

أقيم الحفل تحت رعاية هاني شرف الدين، وكيل اللجنة المالية بمجلس النواب.

