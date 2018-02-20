بالصور.. نجوم الفن والثقافة والإعلام في عزاء على أبو شادي

أحمد حمدي: أقيم منذ ساعات قليلة مراسم عزاء الناقد والمؤرخ السينمائي الكبير علي أبو شادي الذي رحل عن دنيانا الجمعة الماضية، فجاءة دون أن يعاني من أي مرض سابق، وسبب ذلك صدمة كبيرة للعديد من أصدقائه بالوسط الفني والثقافي بمصر والوطن العربي. وحضر مراسم العزاء الذي أقيم بجامع الحامدية الشاذلية العديد م

أحمد حمدي:

أقيم منذ ساعات قليلة مراسم عزاء الناقد والمؤرخ السينمائي الكبير علي أبو شادي الذي رحل عن دنيانا الجمعة الماضية، فجاءة دون أن يعاني من أي مرض سابق، وسبب ذلك صدمة كبيرة للعديد من أصدقائه بالوسط الفني والثقافي بمصر والوطن العربي.

وحضر مراسم العزاء الذي أقيم بجامع الحامدية الشاذلية العديد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية لمواساة أسرته وتعزيتهم وأبرزهم دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وفاروق حسني وزير الثقافة السابق، وجابر عصفور وبشير الديك والفنانة كندة علوش والفنانة لبلبة والفنان طارق عبد العزيز.

كما حرص على حضور العزاء أيضا الفنانة منى زكي والفنانة فيفي عبده والإعلامية بوسي شلبي، والكاتب الكبير وحيد حامد والمخرجة إيناس الدغيدي الذي بات الحزن يخيم على وجهها طيلة العزاء.

وحضر أيضا الفنان الكبير عزت العلايلي والمنتج محمد العدل، وحرص الفنان أشرف زكي على تلقي العزاء من اللحظات الأولى ومواساة أسرة الناقد السينمائي الكبير.

يذكر أن الناقد السينمائي علي أبو شادي كان أحد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم في دورته الأخيرة التي أقيمت منذ أيام قليلة بدار الأوبرا المصرية .



