بالصور.. منتخب مصر يؤدي مرانه اﻷول في جروزني

علي المصري‏أدى منتخب مصر اﻷول لكرة القدم، الأحد، تدريبه الأول في مدينة جروزني، استعدادا لمباراته الافتتاحية في كأس العالم "روسيا 2018"، يوم الجمعه المقبله.شارك في المران جميع اللاعبين عدا محمد صلاح، وفضل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة اﻷرجنتيني هيكتور كوبر، أن يكون المران اﻷول خفيفا، خوفا

علي المصري

‏أدى منتخب مصر اﻷول لكرة القدم، الأحد، تدريبه الأول في مدينة جروزني، استعدادا لمباراته الافتتاحية في كأس العالم “روسيا 2018″، يوم الجمعه المقبله.

شارك في المران جميع اللاعبين عدا محمد صلاح، وفضل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة اﻷرجنتيني هيكتور كوبر، أن يكون المران اﻷول خفيفا، خوفا من أجهاد اللاعبين.

وأقيم المران وسط حضور جماهيري كبير، يتقدمهم رمضان قادريوف رئيس الشيشان الذي حرص على زيارة صلاح في الفندق واصطحابه إلى الملعب لتحية الجماهير.

وخاض المنتخب مرانه علي ستاد أحمد أرينا بحضور جماهيري حسب نظام الاتحاد الدولي لكؤة القدم “فيفا”، بتحديد تدريب مفتوح للجماهير لكل فريق في المونديال، ووصل عدد التذاكر المباعة لحضور التدريب إلى 6000 تذكرة، ولأول مرة يكتمل المران بحضور الـ23 لاعبا.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلي مطار جروزني عصر اليوم اﻷحد، ‏وحظيت باستقبال كبير في المطار ولدى وصولها فندق لوكال مقر اﻷقامة طوال فترة تواجدها بجروزني.