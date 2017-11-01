بالصور.. مطروح تكرم المتميزين فى التعليم والصحة والشباب والرياضة

معتز محمودكرم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عددا من المتميزين بقطاعات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة بالمحافظة مع منحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرا لجهودهم وتميزهم.وشهد مراسم التكريم حضور السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ونواب البرلمان ورئيس م

معتز محمود

كرم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عددا من المتميزين بقطاعات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة بالمحافظة مع منحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرا لجهودهم وتميزهم.

وشهد مراسم التكريم حضور السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ونواب البرلمان ورئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ورئيس رابطة الشباب وعدد من مديري المديريات والادارات بالمحافظة.

وكرم محافظ مطروح الطلاب الخمسة الاوائل فى بطولة مسابقة السباحة على مستوى المحافظة للمرحلتين الاعدادية والثانوية، وكذلك تكريم لاعبي الكاراتيه الحاصلين على بطولات على مستوى الجمهورية ومدربيهم ،والحاصلين أيضا على المركز الاول فى احدى بطولات الكاراتية ( اليكس ماستر انترناشيونال ) التى أقيمت بالمركز الاوليمبى للقوات المسلحة بالاسكندرية.

كما كرم أبوزيد عددا من العاملين بالنقابة الفرعية للتمريض بمطروح بعد حصولهم على النقابة المثالية على مستوى الجمهورية للسنة الثانية، وتكريم القائمين على تنظيم فاعليات القوافل التعليمية المجانية للشهادات المحلية والعامة طوال العام الدراسى الماضى.

وطالب محافظ مطروح بضرورة بذل المزيد من الجهد فى سبيل تقدم ورفعة المحافظة والوطن الأكبر مصر، مؤكدا أن الوصول للقمة سهل لكن الحفاظ عليه يتطلب مزيدا من الجهد والعرق حتى نستطيع الحفاظ عليه ،مع إعلاء قيمة العلم والعمل.. والاستغلال الأمثل للقدرات وتطويرها فى خدمة اهالى المحافظة.

وشدد أبو زيد على ضرورة إدراك المعنى الحقيقي لقيمة الوطن.. الذى لن ينهض إلا بسواعد أبنائه الشرفاء المخلصين بعيدًا عن التعصب والاتجاهات والأفكار المغلوطة التى يستغلها البعض فى محاولة الاسقاط لهدم ما تحاول الدولة بناءه.

وقدم المحافظ الشكر لكل القائمين على رعاية المتميزين والموهوبين والمتفوقين فى القطاعات الخدمية بمطروح خاصة فى قطاعات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة على ما يقدمونه لرجالهم والعاملين معهم من أجل تحسين منظومة العمل، مؤكدا أيضا على استمرار الدعم التام والمطلق لأبناء مطروح المتميزين والمتفوقين مع ما تحتاجه مصر إلى مزيد من الجهد والعرق وتضافر الجهود والسعى إلى العمل والجد والبناء من أجل وطننا ومستقبلنا.

من ناحية أخرى تقدم المكرمون بالشكر للواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على رعايته واهتمامه الدائم بأبناء المحافظة خاصة المتميزين والموهوبين منهم ومتابعته المستمرة لجميع القطاعات لتوفير خدمات أفضل للمواطنين والارتقاء بالمحافظة.



