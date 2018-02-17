بالصور..مصر للطيران تحتفي بالمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

دعاء محمود وصلت اليوم إلى مطار القاهرة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد على متن رحلة مصرللطيران رقم MS846القادمة من الجزائر لتكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثانية، لكونها أيقونة ورمز للنضال ضد الاستعمار، وأعطت للعالم مثالا في أن المرأة دورها في الكفاح لا يقل

دعاء محمود

وصلت اليوم إلى مطار القاهرة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد على متن رحلة مصرللطيران رقم MS846القادمة من الجزائر لتكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثانية، لكونها أيقونة ورمز للنضال ضد الاستعمار، وأعطت للعالم مثالا في أن المرأة دورها في الكفاح لا يقل عن الرجل بل يكمله.

وأعطي وزير الطيران المدني توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة والترحيب بالمناضلة وإنها إجراءات سفرها.

كما استقبلها بالورود مدير مكتب مصرللطيران بالجرائر ومدير المحطة وكذلك موظفو المحطة والعلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي.

كما أهدت لها مصرللطيران تورته تحمل صورتها وعلم الجزائر وقام الركب الطائر للرحلة بعمل تنويه علي المسافرين علي متن الرحلة بوجود المناضلة الجزائرية بينهم والترحيب بها

وأعربت بوحيرد عن سعادتها البالغة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المقدمة من مصرللطيران منذ وصولها محطة الشركة بالجزائر.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصرللطيران قامت بنقل بوحيرد في زيارتها الأولى الشهيرة إلى مصر، حين كانت مصرللطيران تسمى وقتها ب”شركة الطيران العربية المتحدة في الستينيات