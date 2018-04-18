بالصور.. مصر تبدأ الاحتفال بيوم التراث العالمى

سلوى عثمان: نظم صندوق التنمية الثقافية معرضاً بعنوان "مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر"، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بقصر الأمير طاز، يوم 21 ويستمر إلى 28 إبريل الحارى، فى إطار الاحتفال بيوم التراث العالمى.وفى ذات الإطار وتحت رعاية إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اف



سلوى عثمان:



نظم صندوق التنمية الثقافية معرضاً بعنوان “مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر”، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بقصر الأمير طاز، يوم 21 ويستمر إلى 28 إبريل الحارى، فى إطار الاحتفال بيوم التراث العالمى.

وفى ذات الإطار وتحت رعاية إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، افتتح د.فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، معرض “أيادى مصرية”، بساحة الهناجر، وتضمن منتجات تراثية لمدن مصرية مثل حلايب وشلاتين، والعريش، والوادى الجديد، والفيوم، وجنوب سيناء، وسوهاج ، وسيوة وأسوان، بالإضافة لمنتجات مركز الفسطاط التراثية، ويستمر المعرض حتي الجمعة 20 أبريل .



كما شهد بهو مسرح الهناجر، افتتاح معرض تصوير فوتوغرافي بعنوان”الموالد في مصر”، يضم أكثر من 40 لوحة تتناول مظاهر الاحتفال بالموالد الإسلامية، والقبطية.

وعلي هامش المعرض أقيم اليوم عدد من العروض الفنية علي مسرح الساحة بالهناجر، منها عرض للفرقة القومية للآلات الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وفي السادسة مساء الغد يقام عرضا لفنون الأراجوز وخيال الظل، لفرقة “ومضة” التابعة للصندوق.



وتحتفل مصر مع 35 دولة باليوم العالمى للتراث، وتم إدراج تلك الاحتفالات على الموقع الرسمى للمجلس الدولى للمبانى والمواقع الأثرية “اليونسكو”، كما تم نشر برنامج الاحتفالات على الموقع الرسمى لوزارة الثقافة، وسيتم رفع علم تم تصميمه خصيصا لتلك المناسبة بمختلف الأماكن التراثية، مع التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لإبراز أهمية الحفاظ على التراث بكافة إذاعات المدارس الحكومية.