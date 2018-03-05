بالصور.. مسيرة شباب المؤتمر لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

سلوى عثمانالتقى الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، بمقر الحزب الرئيسى بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة، ومعه قيادات الحزب فى مسيرة، رافعين صور الرئيس عبدالفتاح السيسى والأعلام المصرية لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.وحضر من القيادات حامد الشناوى الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب ا

سلوى عثمان

التقى الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، بمقر الحزب الرئيسى بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة، ومعه قيادات الحزب فى مسيرة، رافعين صور الرئيس عبدالفتاح السيسى والأعلام المصرية لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

وحضر من القيادات حامد الشناوى الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب الرئيس، والدكتور أحمد إدريس أمين العضوية وعضو المجلس الرئاسى، وجهاد سيف مساعد رئيس الحزب والمتحدث الرسمى باسم الحزب، وأحمد خالد أمين عام اتحاد شباب الحزب ‏بوفد كبير من شباب حزب المؤتمر بمحافظة الإسكندرية.

وأكد الربان عمر المختار صميدة أهمية دور جميع المصريين وفى مقدمتهم شباب مصر الواعد للمشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعم الرئيس السيسى والتصويت لصالحه لاستكمال ما حققه من إنجازات كبيرة ومتعددة لصالح مصر وشعبها.

وأشار “صميدة” إلى أن الحفاظ على مصر واستمرار واستكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة واستمرار مكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها بواسل الجيش والشرطة فى العملية الناجحة سيناء 2018 يتطلب دعم وتأييد الرئيس السيسى فى هذه الانتخابات.

كما أكد حامد الشناوى أن دعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى على الشعب المصرى كله.

وقال حامد الشناوى إن الربان عمر المختار صميدة كان ومازال وسيظل داعما لشباب حزب المؤتمر ومنحه الفرص الكاملة فى تولى المواقع القيادية داخل جميع الهياكل التنظيمية بالحزب بمختلف محافظات ومدن وقرى مصر.

وتحركت المسيرة الشبابية الحاشدة من شباب حزب المؤتمر من امام المقر الرئيسى لحزب المؤتمر بمنطقة جاردن سيتى ثم تحركت لزيارة مجلس النواب لتتوجه الى زيارة المناطق الاثرية والسياحية والدينية داخل محافظ القاهرة ويشارك مع مسيرة الشباب قيادات حزب المؤتمر بمنطقة غرب الدلتا ومنهم البرلمانى السابق كمال الوحيلى رئيس قطاع غرب الدلتا والنائب سامح السايح عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب وأمين شرق الإسكندرية، وعادل سعد أمين مساعد شرق الإسكندرية، وعلاء العرجاوى أمين اتحاد شباب قطاع شرق إسكندرية.

