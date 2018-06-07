بالصور.. محمد صلاح يفاجئ العاملين بنادي المقاولون بزيارة في منتصف الليل

بدور ابراهيمفي لسمة من لمسات الوفاء قام اللاعب العالمي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني أمس بزيارة لنادي المقاولون العرب في منتصف الليل بعد وصوله من إسبانيا للقاهرة وهو في طريقه إلى الإسكندرية، حيث التقى بفريق الإعاشة بفندق النادي وفاءً منه للمسؤولين عنه في فترة إعاشته بالنادي.

بدور ابراهيم

في لسمة من لمسات الوفاء قام اللاعب العالمي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني أمس بزيارة لنادي المقاولون العرب في منتصف الليل بعد وصوله من إسبانيا للقاهرة وهو في طريقه إلى الإسكندرية، حيث التقى بفريق الإعاشة بفندق النادي وفاءً منه للمسؤولين عنه في فترة إعاشته بالنادي.

عقب ذلك التقى صلاح بفريق الناشئين بالمقاولون العرب مواليد 2003 والذين كانوا يتواجدون بالفندق استعداداً للسفر إلى اليونان، حيث التقط معهم بعض الصور “السيلفي”.

من جانبه، أشاد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب باللاعب العالمي وارتباطه بالنادي مؤكداً أنه ناديه وبيته مفتوح له في أي وقت، وقال إن صلاح لم يتغير منذ أن التقاه أول مرة وأن انطباعه عنه أنه شاب وطني مخلص يعشق تراب وطنه، وأن جانباً كبيراً من أسباب بكائه بعد الإصابة في مباراة ريال مدريد أنه كان يخشى ألا يلعب مباريات كأس العالم مع منتخب بلاده ويحقق ما يسعد الشعب المصري من طموحات.

