بالصور.. محافظ مطروح: تسليم المدرسة الفنية النووية بالضبعة خلال شهر

معتز محمودشدد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، على ضرورة سرعة الانتهاء من الإجراءات الإنشائية النهائية بالمدرسة الفنية النووية- وتسليمها خلال شهر مع جاهزيتها من مبانى ومعامل وأثاث تمهيدا لبدء الدراسة الفعلية بها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.جاء ذلك خلال تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح

معتز محمود

شدد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، على ضرورة سرعة الانتهاء من الإجراءات الإنشائية النهائية بالمدرسة الفنية النووية- وتسليمها خلال شهر مع جاهزيتها من مبانى ومعامل وأثاث تمهيدا لبدء الدراسة الفعلية بها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، صباح اليوم السبت، يرافقه المهندس أحمد الإسكندرانى رئيس مدينة الضبعة وعمد ومشايخ الضبعة، المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة؛ للاطمئنان على سير الأعمال ومتابعة إنهاء تنفيذ الإنشاءات بالمدرسة استعدادا لبدء الدراسة بها العام الدراسى المقبل.

استمع محافظ مطروح لشرح من المهندس الاستشارى على أهم مراحل تنفيذ المشروع، وما تتميز به عن المدارس الأخرى، سواء فى المعامل والإنشاءات والاحتياجات الخاصة يها مع توفيرها.

وأوضح محافظ مطروح أن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة تم اختيار موقعها لتميزه كموقع لوجيستى واستراتيجى فى المنطقة مع إطلاق المشروع النووي السلمى المصرى بالتعاون مع الجانب الروسى، وما سيكون لتلك المدرسة من فاعلية فى تدريب وتأهيل على أحدث تقنيات الطاقة النووية علميا وعمليا.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط وشروط الالتحاق بالمدرسة هذا العام، حيث تبدأ بعد غد الاثنين مديرية التربية والتعليم بمطروح ولمدة 10 أيام فى تلقى طلبات طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين فى الالتحاق بالمدرسة بمجموع لا يقل عن 260 لطلاب محافظة مطروح، و265 للطلاب من خارج المحافظة.



