بالصور.. محافظ الجيزة يزور مصابي الشرطة في حادث الواحات

بدور ابراهيم: قام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة مساء الأحد، بزيارة المصابين من رجال الشرطة بمستشفى الشرطة بالعجوزة من ضباط وأفراد ومجندين فى حادث طريق الواحات البحرية.وأطمأن المحافظ على حالة المصابين الصحية متمنياً لهم سرعة الشفاء والعودة لاستكمال أداء الواجب الوطني.وأعرب

بدور ابراهيم:



قام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة مساء الأحد، بزيارة المصابين من رجال الشرطة بمستشفى الشرطة بالعجوزة من ضباط وأفراد ومجندين فى حادث طريق الواحات البحرية.

وأطمأن المحافظ على حالة المصابين الصحية متمنياً لهم سرعة الشفاء والعودة لاستكمال أداء الواجب الوطني.

وأعرب المحافظ عن عزائه ومواسته لأسر الشهداء في مصابهم وللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية.

وأكد المحافظ على التقدير الكامل لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات وفداء فى سبيل استقرار الوطن وحفظ الأمن وثقته في قدرة القوات المسلحة والشرطة فى الانتصار على الإرهاب.



