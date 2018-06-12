بالصور.. مجتمع الأعمال والصحافة والفن يشارك «المال» احتفالها باليوبيل 15 (2)

بالصور.. مجتمع الأعمال والصحافة والفن يشارك «المال» احتفالها باليوبيل 15
المال – خاص:
اختتمت جريدة المال، مساء الأربعاء، احتفالاتها باليوبيل الفضي الخامس عشر بفندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة.
كما شارك في الاحتفال لفيف من مجتمع الأعمال والصحافة والفن.
يشار إلى أنه أحيا الحفل فريق مسار إجباري.
مصباح قطب وأحمد جلال
علي درغام ومنى زكى
حازم شريف وابراهيم المعلم
أحمد جلال وإبراهيم المعلم
مصباح قطب وإبراهيم المعلم
عماد الدين حسين وأحمد جلال وإبراهيم المعلم
أشرف أنيس
محمد أسامة وأحد الحضور
محمد سمير وحازم شريف
أحمد حمدي ورحاب صبحي وحافظ هريدي
دينا السويفي ونيرمين سيف اليزل
منال زيتى وايمن كرم
الفنانة سندي
طارق نور وابراهيم عيسى و علوى تيمور
عماد الدين حسين وابراهيم عيسى
إبراهيم المعلم وإبراهيم عيسى
حازم شريف
حازم شريف وإبراهيم المعلم
أعضاء فريق مسار إجباري
أحمد بلال ومحمد أسامة