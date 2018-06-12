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بالصور.. مجتمع الأعمال والصحافة والفن يشارك «المال» احتفالها باليوبيل 15 (2)

بالصور.. مجتمع الأعمال والصحافة والفن يشارك «المال» احتفالها باليوبيل 15المال - خاص:اختتمت جريدة المال، مساء الأربعاء، احتفالاتها باليوبيل الفضي الخامس عشر بفندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة. كما شارك في الاحتفال لفيف من مجتمع الأعمال والصحافة والفن. يشار إلى أنه أحيا الحفل ف