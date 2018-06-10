بالصور.. مجتمع الأعمال والصحافة والفن يشارك «المال» احتفالها باليوبيل 15 (2)

المال خاص

اختتمت جريدة المال، مساء الأربعاء، احتفالاتها باليوبيل الفضي الخامس عشر بفندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة.

كما شارك في الاحتفال لفيف من مجتمع الأعمال والصحافة والفن.

يشار إلى أنه أحيا الحفل فريق مسار إجباري.





الدكتورة منى زكي وطارق نور



غادة أنيس

فريق مسار إجباري أثناء العرض

فريق مسار إجباري أثناء العرض

إبراهيم المعلم وطارق نورعلوي تيمور يتسلم درع مؤسسي المال نيابة عن والده الراحل الدكتور محمد تيمورشريف عطية يتسلم درع مؤسسي المال نيابة عن شقيقه رجائي عطيةطارق نور يتسلم درع مؤسسي المالهبة اسكندر تتسلم درع مؤسسي المال نيابة عن ناصف ساويرسأشرف أنيس يتسلم درع مؤسسي المال نيابة عن سميح ساويرسالمهندس هاني توفيق يتسلم درع مؤسسي المالهشام توفيق يتسلم درع مؤسسي المالمحمد فؤاد يتسلم درع مؤسسي المالشهاب رائد هاشم يتسلم درع مؤسسي المال نيابة عن والده رائد هاشمجورج متى يتسلم درع مؤسسي المال نيابة عن مجموعة عز القابضةجانب لا يستهان به من محررات المالالمهندس أسامة عبده يتسلم درع مؤسسي المال نيابة عن والده الراحل المهندس أحمد عبدهعزة وجيه تتسلم درع مؤسسي المالجاسر سلطان يتسلم درع مؤسسي المالالمهندس إبراهيم يتسلم درع المالأحمد خالد يتسلم درع المالطارق راضي يتسلم درع المال تكريما للزميل الراحل حسام الدين حسنيحاتم القليوبي يتسلم درع المال تكريما للزميل الراحل فريد عبد اللطيفزوجة الزميل الراحل علاء أبو المجد وابنته الجميلة يتسلمان درع المال تكريما لهسيد عبدالعزيز الشهير في الوسط الصحفي بعم سيد يتسلم درع المالمحمد أسامة وأعضاء فريق مسار إجباريإبراهيم المعلم والدكتور أحمد جلال وعماد الدين حسينحازم شريف ومحمد أسامة يرحبان بأعضاء فريق مسار إجباريأحمد بلال ومحمد أسامة وشريف عبد الفضيل وحازم شريف ومنى عبد الباريجانب من منظمي حفل المال يتفاعلن مع مسار إجباريأعضاء فريق مسار إجباري مع حازم شريفحازم شريف ومحمد كمالمحمد أبو الغيط وحازم شريفشريف عطية وحازم شريف وسمير حلميمحمد علي خير ومحمد البدوي وفيكتور حنينمحمد نجم و محمود سالمالمرسي عزت ورويدا بيبرس وغادة شاكر وجمال صلاح وسعاد محمدأحمد إسماعيل حسنحسين رفاعيعدد من محرري المال وإدارة تحريرهادينا السويفي ونيرمين سيف اليزلغادة شاكر ومها عبد الرازقالنجمة سانديحوار ضاحك بين الدكتور أحمد هيكل وإبراهيم عيسىإبراهيم المعلم وإبراهيم عيسى