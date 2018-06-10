بالصور.. مجتمع الأعمال والصحافة والفن يشارك «المال» احتفالها باليوبيل 15 (2)
المال خاص
اختتمت جريدة المال، مساء الأربعاء، احتفالاتها باليوبيل الفضي الخامس عشر بفندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة.
كما شارك في الاحتفال لفيف من مجتمع الأعمال والصحافة والفن.
يشار إلى أنه أحيا الحفل فريق مسار إجباري.
الدكتورة منى زكي وطارق نور
غادة أنيس
إبراهيم المعلم وطارق نور
علوي تيمور يتسلم درع مؤسسي المال نيابة عن والده الراحل الدكتور محمد تيمور
شريف عطية يتسلم درع مؤسسي المال نيابة عن شقيقه رجائي عطية
طارق نور يتسلم درع مؤسسي المال
هبة اسكندر تتسلم درع مؤسسي المال نيابة عن ناصف ساويرس
أشرف أنيس يتسلم درع مؤسسي المال نيابة عن سميح ساويرس
المهندس هاني توفيق يتسلم درع مؤسسي المال
هشام توفيق يتسلم درع مؤسسي المال
محمد فؤاد يتسلم درع مؤسسي المال
شهاب رائد هاشم يتسلم درع مؤسسي المال نيابة عن والده رائد هاشم
جورج متى يتسلم درع مؤسسي المال نيابة عن مجموعة عز القابضة
جانب لا يستهان به من محررات المال
المهندس أسامة عبده يتسلم درع مؤسسي المال نيابة عن والده الراحل المهندس أحمد عبده
عزة وجيه تتسلم درع مؤسسي المال
جاسر سلطان يتسلم درع مؤسسي المال
المهندس إبراهيم يتسلم درع المال
أحمد خالد يتسلم درع المال
طارق راضي يتسلم درع المال تكريما للزميل الراحل حسام الدين حسني
حاتم القليوبي يتسلم درع المال تكريما للزميل الراحل فريد عبد اللطيف
زوجة الزميل الراحل علاء أبو المجد وابنته الجميلة يتسلمان درع المال تكريما له
سيد عبدالعزيز الشهير في الوسط الصحفي بعم سيد يتسلم درع المال
محمد أسامة وأعضاء فريق مسار إجباري
إبراهيم المعلم والدكتور أحمد جلال وعماد الدين حسين
حازم شريف ومحمد أسامة يرحبان بأعضاء فريق مسار إجباري
فريق مسار إجباري أثناء العرض
فريق مسار إجباري أثناء العرض
أحمد بلال ومحمد أسامة وشريف عبد الفضيل وحازم شريف ومنى عبد الباري
جانب من منظمي حفل المال يتفاعلن مع مسار إجباري
أعضاء فريق مسار إجباري مع حازم شريف
حازم شريف ومحمد كمال
محمد أبو الغيط وحازم شريف
شريف عطية وحازم شريف وسمير حلمي
محمد علي خير ومحمد البدوي وفيكتور حنين
محمد نجم و محمود سالم
المرسي عزت ورويدا بيبرس وغادة شاكر وجمال صلاح وسعاد محمد
أحمد إسماعيل حسن
حسين رفاعي
عدد من محرري المال وإدارة تحريرها
دينا السويفي ونيرمين سيف اليزل
غادة شاكر ومها عبد الرازق
النجمة ساندي
حوار ضاحك بين الدكتور أحمد هيكل وإبراهيم عيسى
إبراهيم المعلم وإبراهيم عيسى