بالصور.. مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للشعلة السعودي حتى نهاية الموسم

علي المصري أعلن الشعلة السعودي رسميًا منذ قليل، تعيين المصري مؤمن سليمان مدربًا لفريق كرة القدم الأول بالنادي، خلفًا للتونسي نزار الجلاصي، الذي تقدم باستقالته مساء أمس الجمعة من تدريب الفريق. وينافس الشعلة في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ويحتل المركز الخامس برصيد 30 نقطة. وقالت

علي المصري



أعلن الشعلة السعودي رسميًا منذ قليل، تعيين المصري مؤمن سليمان مدربًا لفريق كرة القدم الأول بالنادي، خلفًا للتونسي نزار الجلاصي، الذي تقدم باستقالته مساء أمس الجمعة من تدريب الفريق.

وينافس الشعلة في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ويحتل المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

وقالت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “مؤمن سليمان مدربًا للشعلة حتى نهاية الموسم، بعدما أتم الطرفان الاتفاق على جميع بنود العقد، وتم التوقيع الرسمي للعقود”.

ويملك مؤمن سليمان سيرة ذاتية جيدة، حيث قاد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، وخسر النهائي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وسبق له تدريب سموحة ومصر المقاصة بمصر.