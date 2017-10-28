بالصور.. كلويفرت يزور الأهرامات وأبو الهول

على المصرى: زار الهولندى باتريك كلويفرت، نجم برشلونة الإسبانى وأسطورة منتخب الطواحين السابق، منطقة الأهرامات وأبو الهول، ضمن البرنامج الذي وضع له في إطار زيارته لمصر، للمشاركة في المؤتمر الصحفي، الذي يعقده بنك "الإمارات دبي الوطني مصر"، للإعلان عن إطلاق شراكة جديدة مع نادي برشلو





على المصرى:





زار الهولندى باتريك كلويفرت، نجم برشلونة الإسبانى وأسطورة منتخب الطواحين السابق، منطقة الأهرامات وأبو الهول، ضمن البرنامج الذي وضع له في إطار زيارته لمصر، للمشاركة في المؤتمر الصحفي، الذي يعقده بنك “الإمارات دبي الوطني مصر”، للإعلان عن إطلاق شراكة جديدة مع نادي برشلونة.



وتتضمن الشراكة، إطلاق بطاقة مسبقة الدفع، وبطاقات آئتمان بلاتينية وكلاسيكية، ذات علامة تجارية مشتركة، تهدف إلى دعم مبادرة البنك المركزى المصرى، لتحقيق الشمول المالى، وجذب قطاعات جديدة من المجتمع للأنضمام للقطاع المصرفى الرسمى.



وخلال الجولة السياحية، أعرب كلويفرت عن إعجابه الشديد بعظمة بناء الأهرامات وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ومن المقرر أن يعقد الأسطورة الهولندية مؤتمرا صحفيا، للإعلان الرسمى عند الشراكة، غدا الأحد، بالمقر الرئيسى للبنك، فى التجمع الخامس.