بالصور..كافاني يطلب قميص صلاح بعد فوز أوروجواي علي مصر

علي المصري توجه أديسون كافاني مهاجم منتخب اوروجواي وباريس سان جيرمان الفرنسي، لمحمد صلاح، أيقونة منتخب مصر وليفربول الانجليزي، للحصول علي قميصه، عقب نهاية لقاء المنتخبين، في مستهل لقاءاتهما في المجموعة الأولي لكأس العالم "روسيا 2018". وقدم كافاني مباراة جيدة،…

علي المصري

توجه أديسون كافاني مهاجم منتخب اوروجواي وباريس سان جيرمان الفرنسي، لمحمد صلاح، أيقونة منتخب مصر وليفربول الانجليزي، للحصول علي قميصه، عقب نهاية لقاء المنتخبين، في مستهل لقاءاتهما في المجموعة الأولي لكأس العالم “روسيا 2018”.

وقدم كافاني مباراة جيدة، وظهر بقوة قي الشوط الثاني من اللقاء، وتصدي القائم لتسديدته من ضرية حرة مباشرة، وأنقذ محمد الشناوي حارس مصر، مرمي الفراعنة من تصويبته الصاروخية.

فيما لم يشارك محمد صلاح في اللقاء، بعدما فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنيتني هيكتور كوبر، عدم المجازفة بالدفع به خلال اللقاء، سواء من بدايته او حسب مجريات المباراة، خوفا من معاودة الإصابه له مجددا.