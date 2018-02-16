بالصور.. فيدرر يدخل تاريخ التنس من الباب الواسع

وكالات:أضاف روجر فيدرر، رقما قياسيا آخر إلى أرقامه السابقة، عندما ضمن تصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين ليصبح أكبر لاعب يحتل المركز الأول بعد فوزه 4-6 و6-1 و6-1 على الهولندي روبن هاسه، ليبلغ قبل نهائي بطولة روتردام اليوم الجمعة.وبعد فوزه بلقبه الـ 20 في البطولات الأربع الكبرى في ملب

وكالات:

أضاف روجر فيدرر، رقما قياسيا آخر إلى أرقامه السابقة، عندما ضمن تصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين ليصبح أكبر لاعب يحتل المركز الأول بعد فوزه 4-6 و6-1 و6-1 على الهولندي روبن هاسه، ليبلغ قبل نهائي بطولة روتردام اليوم الجمعة.





وبعد فوزه بلقبه الـ 20 في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن الشهر الماضي، حصل فيدرر على بطاقة دعوة ليشارك في روتردام وعينه على العودة لصدارة التصنيف لأول مرة منذ نوفمبر 2012 وعمره 36 عاما و195 يوما.

وفي ظل حاجته للتأهل إلى الدور قبل النهائي من أجل تجاوز غريمه رافائيل نادال، ظهر بعض التوتر على فيدرر في البداية في مواجهته ضد هاسه في دور الثمانية، وفقد إرساله في الشوط التاسع في طريقه لخسارة المجموعة الأولى.

لكن اللاعب السويسري، مثلما يفعل دائما، رفع مستواه ليعاقب منافسه الهولندي المرهق، بعدما ارتكب هاسه خطأ مزدوجا في نقطة المباراة، وبعد أن كبح احتفالاته في البداية، جلس فيدرر على مقعده وبدا قريبا من البكاء.

وفاز فيدرر، الذي توهجت مسيرته مرة أخرى بعد ابتعاده لستة أشهر في 2016، بـ 3 من آخر 5 بطولات كبرى بعدما أمضى 5 سنوات دون أي لقب كبير، وتجاوز أندريه أجاسي الذي كان أكبر لاعب سابقا يتصدر التصنيف العالمي، وكان عمر الأمريكي أجاسي 33 عاما حين اعتلى القمة في 2003.

كما سجل فيدرر رقما قياسيا آخر بوجود فجوة تزيد على 5 سنوات بين فترتيه السابقة والحالية في صدارة التصنيف، وهي الأطول منذ انطلاق التصنيف العالمي في 1973.

وتصدر فيدرر التصنيف لأول مرة وعمره 22 عاما في 2004، وبعد عودته الآن عقب مرور 14 عاما بفضل تقديمه عدة عروض ضمن الأفضل في تاريخه، يبدو اللاعب السويسري قادرا على البقاء لفترة طويلة أخرى على القمة، ويملك اللاعب بالفعل الرقم القياسي بوجوده على القمة لمدة 302 أسبوع على التوالي.

وسيلتقي فيدرر مع الإيطالي أندرياس سيبي أو الروسي الشاب دانييل ميدفيديف في الدور قبل النهائي مع اقترابه من اللقب 97 في مسيرته.