بالصور.. فلك نور: شخصيتي في فوق السحاب انتهازية وجذبت الجمهور

أحمد حمديأكدت الفنانة فلك نور أن أدوار الشر تعد من أخطر مناطق التمثيل، خاصة أنه من الصعب إقناع المشاهد وشعوره بحالة من الغضب والكره تجاه الشخصية، وأكدت أنها بشخصية "كريمة" في مسلسل "فوق السحاب" التي تلعب دورها وهي شخصية انتهازية ولا يهمها سوى جمع الأموال، خاصة بعد أن عاشت حياة الفقر، ومن ثم أصبحت

أحمد حمدي

أكدت الفنانة فلك نور أن أدوار الشر تعد من أخطر مناطق التمثيل، خاصة أنه من الصعب إقناع المشاهد وشعوره بحالة من الغضب والكره تجاه الشخصية، وأكدت أنها بشخصية “كريمة” في مسلسل “فوق السحاب” التي تلعب دورها وهي شخصية انتهازية ولا يهمها سوى جمع الأموال، خاصة بعد أن عاشت حياة الفقر، ومن ثم أصبحت من ذوات المال أخرجتها من قالب المرأة الطيبة المغلوب على أمرها.. ووضعتها في منطقة أخرى رآها فيها المخرج رؤوف عبد العزيز.

لم يقتصر ظهور فلك نور في رمضان الجاري على شخصية “كريمة”، بل جسدت دور “سوزان” في مسلسل “سك على اخواتك” وتجسد فيها ايضا دور الشر حيث تفرض سيطرتها على الجميع.

يعد ظهور فلك نور في اكثر من عمل درامي في رمضان 2018 بعد نجاح دورها في مسلسل “طاقة نور” العام الماضي، وذلك بعد توقفها عن المشاركة في الأعمال الفنية لسنوات طويلة.

الفنانة فلك نور لم تقوم بالمشاركة في العديد من الأعمال الفنية إلا أنها استطاعت أن تبرز نفسها وسط نجوم الفن فقد شاركت الفنان الراحل علاء ولي الدين في فيلم “دخان بلا نار” ، اضافة الى مشاركتها في أكثر من عمل مع النجم محمد هنيدي في “جاءنا البيان التالي” و”بلية دماغه العالية”، كما شاركت النجم هاني رمزي في “عايز حقي” وغيرها من الأعمال الفنية.