بالصور.. فعاليات المؤتمر الصحفي للمتلقى الثاني لفنون ذوي القدرات الخاصة

أحمد حمدي: تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد المؤتمر الصحفي الاول للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا" التي ستقام في الفترة من 27 ابريل القادم وحتى 4 من مايو برئاسة سهير عبد القادر مؤسس الملتقى.بدأ المؤتمر بالسلام الوطني

أحمد حمدي:

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد المؤتمر الصحفي الاول للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا” التي ستقام في الفترة من 27 ابريل القادم وحتى 4 من مايو برئاسة سهير عبد القادر مؤسس الملتقى.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أداء كورال اولادنا ثم قام الكورال ايضا بغناء اغنية احلف بسماها وبترابها.. تلا ذلك عرض فيديو عن مشاركات الدورة الثانية من الملتقى.

ثم ألقت سهير عبد القادر مؤسس ورئيس الملتقى كلمة رحبت فيها بالحضور من الوزراء والمسئولين والضيوف وقالت إن العمل مع اولادنا مستمر طيلة العام وليس اثناء فترة الملتقي مشيرة الي استمرار الفاعليات الفنية واقامة اسواق لمنتجاتهم طيلة العام مما اثر بشكل ايجابي علي ذوي القدرات الخاصةموجهة التحية إلي أسرهم.

وأشارت إلى أن الاولاد شاركوا في مهرحان الاغنية بالاسكندرية وفي احتفال اليونسيف بيوم الطفل وفي احتفال مستشفي 57357

وقالت ان هناك اكثر من 31 دولة مشاركة حتى الان حيث زاد الطلب علي المشاركة في الملتقي بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الدورة الاولى.