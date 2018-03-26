بالصور.. غالية بن علي تحتفل بتوقيع كتابها الجديد روميو وليلى

أحمد حمدي:احتفلت الفنانة التونسية "غالية بن علي" بتوقيع كتابها الجديد "روميو وليلى" ، مساء الأحد بمكتبة "الكتبجية" بالمعادي.وألقت بن علي كلمة للحضور قالت فيها: "لا اعتبر نفسي كاتبة ولكن "حكائة"، تروي الاحداث، وتحاول ان توصل مخيلتها للاخرين". وأضافت:"ذهبت إلى الهند لأجد روحي، فرأي

أحمد حمدي:

احتفلت الفنانة التونسية “غالية بن علي” بتوقيع كتابها الجديد “روميو وليلى” ، مساء الأحد بمكتبة “الكتبجية” بالمعادي.

وألقت بن علي كلمة للحضور قالت فيها: “لا اعتبر نفسي كاتبة ولكن “حكائة”، تروي الاحداث، وتحاول ان توصل مخيلتها للاخرين”.

وأضافت:”ذهبت إلى الهند لأجد روحي، فرأيت أشياء لم أكن أراها في بلدي تونس، او مكان اقامتي ببلجيكا، فكان لابد لي ان اذهب بعيدا، وارى العادات والتقاليد الاخرى، لأعرف قيمة ديني، ونظرتي اختلفت للأشياء من حولي”.