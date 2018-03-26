بالصور.. غالية بن علي تحتفل بتوقيع كتابها الجديد روميو وليلى

أحمد حمدي:
احتفلت الفنانة التونسية “غالية بن علي” بتوقيع كتابها الجديد “روميو وليلى” ، مساء الأحد بمكتبة “الكتبجية” بالمعادي.
وألقت بن علي كلمة للحضور قالت فيها: “لا اعتبر نفسي كاتبة ولكن “حكائة”، تروي الاحداث، وتحاول ان توصل مخيلتها للاخرين”.
وأضافت:”ذهبت إلى الهند لأجد روحي، فرأيت أشياء لم أكن أراها في بلدي تونس، او مكان اقامتي ببلجيكا، فكان لابد لي ان اذهب بعيدا، وارى العادات والتقاليد الاخرى، لأعرف قيمة ديني، ونظرتي اختلفت للأشياء من حولي”.
وتابعت: “كتبت أغنية جديدة بعد كتابتي للكتاب أثناء طبخي بالمنزل لأولادي، وسجلتها بهاتفي المحمول: كلماتها: في دين الحب..المحبة غارقة..والحبيب طريق..والجمال سنة..في دين الحب..المحبة طريقة..والحبيب طريق…والجمال سنة ..والصدق شريعة..والشوق ايمان..وان تعددت الطرق ..وان تعددت الطرق…وان تعددت الطرق..والطرق والطرق والطرق…والطرائق..والطرقات …والطرق…فاني واحد دائما..” .