بالصور .. عمرو دياب أكثر شبابا بحفل الغردقة

المرسي عزت : بدأت الآونة الأخيرة انتشار شائعات أن عمرو دياب نجم الأغنية المصرية والعربية ظهرت عليه آثار العجز وكبر السن. وحضرت "المال" حفل النجم عمرو دياب بمدينة الغردقة، والذي نظمته شركة الداو للتنمية، والذي أظهر تمتع النجم بمظهر شبابي وتألق في الغناء لمدة تقترب من الساعتين. وشهد الحفل حضور أكثر

المرسي عزت :

بدأت الآونة الأخيرة انتشار شائعات أن عمرو دياب نجم الأغنية المصرية والعربية ظهرت عليه آثار العجز وكبر السن.

وحضرت “المال” حفل النجم عمرو دياب بمدينة الغردقة، والذي نظمته شركة الداو للتنمية، والذي أظهر تمتع النجم بمظهر شبابي وتألق في الغناء لمدة تقترب من الساعتين.

وشهد الحفل حضور أكثر من 5 آلاف فرد من محبي وعشاق النجم عمرو دياب.

وغنى دياب أحدث أغانيه مثل “نغمة الحرمان”، و”أجمل عيون”، كما قام بغناء العديد من أشهر أغانيه القديمه ومنها “نور العين”، و”هي عاملة إيه دلوقت”، و”بعد الليالي”.

وطلب النجم زجاجة بيبسي قائلا: “عايز بيبسي اللي عليه صورتي”.



