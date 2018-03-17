بالصور.. عز العرب تطرح الشكل الجديد من فولفو xco

أحمد عوضأطلقت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وبرتون وسيتروين، الشكل الجديد من فولفو xc60 لتنضم لقائمة طرازات الصانع السويدي بالسوق المحلية.وأكد أحمد الشامي، مدير العلامة فولفو؛ أن الشكل الجديد من فولفو xc60 سيأتي بمحرك سعة 2.0 لتر، ليولد قوة قدرها 254 حصان، بناقل حركة ثماني السرعات أو

أحمد عوض

أطلقت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وبرتون وسيتروين، الشكل الجديد من فولفو xc60 لتنضم لقائمة طرازات الصانع السويدي بالسوق المحلية.

وأكد أحمد الشامي، مدير العلامة فولفو؛ أن الشكل الجديد من فولفو xc60 سيأتي بمحرك سعة 2.0 لتر، ليولد قوة قدرها 254 حصان، بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك، مضيفا أنه سيتم طرح السيارة عبر ثلاث فئات؛ اﻷولي “baseline” بسعر 1.190.000 جنيه، والفئة الثانية M Sport بمبلغ 1.290.000 جنيه، والفئة اﻷعلى luxury بنحو 1.390.000.

وأوضح الشامي، أن المجموعة تراهن على زيادة حجم مبيعاتها بالتزامن مع طرح الشكل الجديد من فولفو xc60، مشيرا إلى أن الشركة الأم قد اعتمدت في استراتيجيتها على تزويد مختلف طرازاتها الجديدة هي “xc90 ,xc90,xc60 ” بمختلف الوسائل التكنولوجية العالمية.

ولفت إلى أن فولفو العالمية قد ضخت استثمارات تقدر بـ 12 مليار دولار خلال العامين الماضيين؛ في إطار اﻷبحاث التي تنفذها على إضافة الوسائل التكنولوجية الحديثة بطرازاتها.



