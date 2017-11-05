بالصور.. عرفات وكامل الوزير يتفقدان محور روض الفرج

بدور إبراهيم:قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، واللواء أ.ح كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتفقد مشروع محور روض الفرج.ورافقهما خلال الجولة التفقدية اللواء أركان حرب، حسن عبد الشافي، مدير إدارة المهندسين العسكريين، واللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، والمهندس محسن صل



بدور إبراهيم:



قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، واللواء أ.ح كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتفقد مشروع محور روض الفرج.



ورافقهما خلال الجولة التفقدية اللواء أركان حرب، حسن عبد الشافي، مدير إدارة المهندسين العسكريين، واللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس سيد فاروق، النائب الأول لرئيس الشركة، وأحمد العصار عضو مجلس الإدارة، واللواء عماد سعفان، مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين، والعميد أيمن صقر، مدير المشروع، والعقيد محمد عبد الخالق، مدير التنفيذ.



يبلغ طول المرحلة الثانية من مشروع محور روض الفرج 12 كم في الاتجاهين، وتتكون من 6 قطاعات، منها كوبرى النيل الغربى، بطول 400 متر أعلى نهر النيل، وبارتفاع 14 مترا، بعرض 55 مترا، عبارة عن 5 حارات، ويبلغ طول كوبرى النيل الشرقى حوالي 540 مترا، ويتكون من برجين رئيسيين بارتفاع حوالى 100 متر من سطح الماء، وهو يربط بين جزيرة الوراق ومنطقة شبرا، ويعد أعرض الكبارى المعلقة فى العالم، ويبلغ عرضه فى المنتصف 64 مترا، وبمنطقة شبرا 84 مترا، وتبلغ حمولة المحور نحو 120 طنا، ويشارك في تنفيذه 4 ألاف مهندس، وفني، وعامل، إضافة إلي عدد كبير من المعدات.

